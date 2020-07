Una joven de 23 años viene buscando recaudar fondos de una manera muy creativa para pagar el tratamiento de su padre, quien se encuentra delicado de salud debido a un extraño cáncer que padece. La forma es a través de un concierto virtual desde Colombia, a pesar que estamos en medio de la pandemia del coronavirus.

Geraldine Jiménez, ha compartido a través de sus redes sociales el difícil momento que viene pasando su familia debido a que su padre, Don José, de 50 años, fue diagnosticado con un tipo de cáncer que poco a poco está acabando con su vida.

La extraña enfermedad comenzó en su ojo y ha ido avanzando en una parte de su rostro, por lo que su papá no ha podido trabajar como lo hacía a diario para sostener su familia, según cuenta la joven en su cuenta de Instagram.

Es así que, ahora es Geraldine viene haciendo todo lo posible para lograr pagar el tratamiento de su padre. En tanto, los médicos le han dicho que no hay esperanzas. “Los oncólogos me dicen que ya no se puede hacer mucho por él, que podemos darle medicamento de control para que se vaya a su casa y ofrecerle calidad de vida, pero que ya no hay nada más por hacer”, cuenta Geraldine.

A pesar del lamentable pronóstico, la cantante no pierde las esperanzas y quiere continuar luchando para salvar la vida de su padre. “Vamos a luchar en contra de esta enfermedad, vamos agotar todos los recursos que puedan existir, habidos y por haber”, afirmó.

Es por ello que, este martes 21 de julio a las 6 de la tarde, Geraldine ofrecerá un concierto virtual a través de sus redes sociales @gerladinejimenez para lograr recaudar fondos y así lograr pagar el tratamiento de su padre.