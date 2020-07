La familia de un anciano de 70 años que mató, el pasado 18 de julio, de un disparo en el tórax a uno de los cinco delincuentes que ingresaron a su vivienda para robar pondrá a la venta la casa, ubicada en un barrio de Quilmes, Argentina.

La decisión de la familia de Andrés Ríos se tomó luego de que sufrieran hostigamiento por parte de los familiares del ladrón fallecido. Por su parte, el herrero jubilado deberá cumplir prisión domiciliaria porque la Justicia cambió el caso a “homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”.

"Estamos viviendo una pesadilla. Se me parte el alma tener que despedirme de esta casa, que con tanto sacrificio levantaron mis padres. Me da bronca tener que irme de donde nací y no ver más a mis vecinos", declaró Gabriela, hija de Andrés, a A24.

“Anoche la cuadra estaba llena de gente, y de repente vinieron familiares del fallecido a insultarnos. Nuestros abogados actuaron enseguida y gestionaron para que viniera la policía. La custodia está de manera indefinida en la casa”, agregó.

Federico, otro de los hijos del anciano, contó que su padre tenía un arma porque cansado de los robos en la cuadra y su casa. “Desearía que el delincuente no estuviera muerto, sino preso como corresponde”, se lamentó.

“Mi papá empieza a hablar y se quiebra. Está en un estado de shock. Es un enfermo cardíaco, es hipertenso. Vive con un solo riñón y toma muchas medicaciones diarias. De milagro no se infartó”, agregó Gabriela.