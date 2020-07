El anciano de 71 años que se defendió del robo de unos delincuentes que entraron a su casa en el partido de Quilmes, Argentina, habló con los medios de comunicación desde que mató a uno de los hampones con su arma de fuego.

El afectado, Adolfo Ríos, sostuvo que él no nació “para matar a nadie” y señaló que no es un “delincuente” en una entrevista para el programa Viale 910 de la radio La Red. Incluso le mandó el pésame a los familiares del criminal que abatió con su pistola.

El hombre de la tercera edad sostuvo que no se siente bien por lo que sucedió tras ver los videos de la cámara de seguridad al momento en que mató al ladrón. “Me siento mal, hermano, yo no nací para matar a nadie. Pero tampoco para que me entren tres veces en la noche en mi propia casa. ¿Con qué intención quería venir esta gente?”, expresó.

Además, explicó que su vecina es una anciana de 80 años y tenía miedo que los hampones la tomen de rehén.

“No quise en ningún momento que esta gente sufriera (por la familia de Franco Martín Moreyra), mis condolencias totales, pero era mi vida. Fue tan rápido todo”, manifestó Adolfo Ríos, quien permanece en prisión domiciliaria, debido a su avanzada edad y mal estado de salud que padece.

Cabe señalar que el anciano fue amenazado en su propio domicilio con un destornillador por los ladrones que irrumpieron en su casa, pero logró agarrar una pistola para defenderse.