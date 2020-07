Argentina: abogado toma la defensa de un perro que fue atropellado y murió

En Argentina, un abogado de la ciudad de Santa Rosa se presentó ante las autoridades judiciales como querellante para defender a un perro que fue atropellado.

La muerte del can ocurrió el pasado 13 de julio cuando un hombre de 58 años, identificado como Luis Esteban Aguirre, atropelló intencionalmente y mató al cuadrúpedo en plena calle en la ciudad de Victorica.

Según indicó Infobae, el individuo atropelló al mamífero con su coche y volvió a arrollarlo cuando se encontraba agonizando.

Los agentes policiales llegaron hasta la escena del crimen y notaron las marcas de las llantas del vehículo y los vecinos de la zona afirmaron que el hombre no habría mostrado piedad cuando manejó el carro.

Luis Esteban Aguirre enseñó dos videos que grabó con su celular y dijo: “Esto es lo que le hizo a un ternero nuestro, un perro aparentemente vagabundo, pero con manta. Le destrozó la oreja, literalmente se la comió. Para todos los que tienen sensibilidad con estos cuadrúpedos. Mis perros están en mi casa y no hacen daño. Y este ternero es un animal que también merece ser cuidado”.

Además, el sujeto afirmó que cada ternero le vale cerca de 20.000 pesos (más de 270 dólares). Incluso, el programa Nueve Noticias lo entrevistó e indicó: “Uno en la vida se arrepiente, somos seres humanos. Todos cometemos errores. Sí, estoy arrepentido de lo que ocurrió porque el perro no tendría que haber estado donde estaba. ¿Por qué ese can no estaba bien y en el lugar donde merecía? Ya que se habían tomado el trabajo de ponerle una mantita, pues, caramba, abre la puerta de tu casa y hazlo pasar al patio”.

El abogado que defenderá al animal, Juan Carlos Díaz, señaló que era necesario realizar una presentación judicial.