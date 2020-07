Encuentran a un hombre caminando por el cementerio cuatro meses después de su funeral

La inusual historia se volvió viral en las redes sociales. Una familia que venía superando la muerte de un ser querido se llevó una gran sorpresa al encontrarlo vivo y caminando por un cementerio del noreste de Egipto.

Mohammed al Gammal, de 46 años, quien fue dado por muerto luego que sus parientes identificaran por error el cuerpo de otra persona, el cual enterraron. Sin embargo, el familiar en cuestión fue encontrado por unos vecinos de una aldea de la gobernación de Sharqia, al noreste de Egipto.

De acuerdo a la información proporcionada por los medios locales, Mohammed, que trabajó como profesor y tiene una esposa e hijos, padece de una enfermedad metal y a menudo desaparecía hasta por varias semanas, pero siempre volvía o lo encontraban.

No obstante, en enero pasado, el hombre salió de su casa y su familia no supo más de él hasta una llamada en el que un pariente, que trabajaba en el hospital, aseguró que un cadáver no identificado y con sus mismas características había llegado.

Encuentran a un hombre vagando caminando por el cementerio cuatro meses después de su funeral

Rápidamente los familiares acudieron hasta el lugar para identificar el cuerpo y determinaron que se trataba de Mohammed, mientras que las hermanas no estaban seguras, por lo que realizaron una prueba de ADN, pero los resultados nunca llegaron.

Es así que, en medio de la confusión y falta de los exámenes de ADN, el funeral de la persona identificada erróneamente como Mohammed Al Gammal se celebró el 21 de marzo; pero meses más tarde, la familia se llevó una gran sorpresa cuando fue encontrado con vida y vagando por un cementerio.