El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó este lunes 20 de julio la sentencia de ocho años de prisión dictada contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa por cohecho en el llamado caso Sobornos.

Correa había apelado ante el Tribunal, pero fue negada durante la audiencia iniciada a las 10.30 a. m. (hora de Ecuador), reportó el diario local El Comercio. Una sentencia que también fue corroborada contra 20 exfuncionarios, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, escribió Correa en su cuenta verificada de Twitter.

En el caso Sobornos el ex jefe de Estado (2007-2017) fue encontrado culpable por aportes económicos a su antiguo partido político Alianza País (AP) por parte de empresas multinacionales, entre ellas la brasileña Odebrecht.

Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder, ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y las otras que enfrenta, dado que tiene varios procesos por presunta corrupción en Ecuador.

"Esto ya es parte de una de las páginas más obscuras de la historia de la patria", añadió en la red social. En todo momento ha sostenido que contra él y sus partidarios hay una persecución política desde las altas esferas del poder ecuatoriano.

En la víspera el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió a cuatro organizaciones políticas, incluida Fuerza Compromiso Social (FCS), que apoya a Correa y planeaba llevarlo como candidato a la vicepresidencia de Ecuador en 2021.

“Se deje sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, lista 33; Fuerza Compromiso Social, lista 5; Libertad es Pueblo, lista 9; y, Justicia Social, lista 11″, resolvió el pleno del CNE, en una reunión virtual.