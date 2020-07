Denisse Toala, es una adolescente que decidió apoyar a los niños del barrio de Realidad de Dios ubicado al norte de Guayaquil, (Ecuador) quienes se vieron afectados ante la cancelación de las clases presenciales por la COVID-19. Ellos no han podido continuar con su educación debido que no cuentan con una conexión a Internet o un dispositivo electrónico para ingresar a las clases virtuales, informó Reuters.

Ante la desesperación de las familias, ya que los niños estaban perdiendo clases, la muchacha instaló un improvisado colegio debajo de un árbol para ayudar a 40 pequeños que se vieron privados de la educación por falta de acceso a las redes.

PUEDES VER: Monos matan a una mujer y cuatro de sus hijos al tirarles un muro encima

Debajo del árbol colocó unas bancas para los menores que a diario caminan hasta el lugar, una pizarra, carteles didácticos y un letrero de bienvenida: “Aprender para Enseñar”. Según contó Denisse, en el vecindario casi nadie tiene una computadora o un teléfono celular con un plan de datos, lo que deja a los niños incapaces de participar en la educación en línea. Por lo mismo, la joven de 16 años los reúne y usa su teléfono celular para revisar los sitios web de las escuelas y ver qué tarea se les ha asignado.

Denisse Toala es la adolescente que ayuda a los niños del barrio de Realidad de Dios en Ecuador. (Foto: Reuters)

“La COVID-19 ha causado dificultades también en la parte económica y especialmente en la educación. Ellos se merecen una educación”, dijo Toala, quien cursa el último año de su educación secundaria a Reuters.

Denisse usa su celular para revisar los sitios web de las escuelas y ver qué tarea se les ha asignado a los niños. (Foto: Reuters)

Según cifras brindadas por UNICEF Ecuador en mayo, solo el 37 % de los hogares en el país tiene acceso a Internet, “lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales”. La situación es más grave para los niños de zonas rurales, donde solo el 16 % de hogares tiene este servicio, explicó el reporte.

En el vecindario casi nadie tiene computadora o un celular con internet y los niños no pueden participar en clases virtuales. (Foto: Reuters)

Representantes del Ministerio de Telecomunicaciones ecuatoriano reconocieron en abril ante la Asamblea Nacional que de los tres millones de estudiantes registrados en el país, cerca de un millón no tiene conexión a Internet. La cartera agregó que se trabaja en alternativas para llevar el servicio a lugares de difícil acceso.

“No hay Internet, no hay señal y mis hijos hubieran perdido el año sino es por el árbol y la profesora", dijo Gina Pérez. (Foto: Reuters)

“Hay cosas que yo no entiendo y lo que es tecnología yo no entiendo. No hay Internet, no hay señal y mis hijos hubieran perdido el año (escolar) sino es por el árbol y la profesora”, dijo Gina Pérez, madre de cuatro niños que van a estudiar todas las tardes con Toala. Desde que el Gobierno declaró una emergencia sanitaria por la COVID-19, en el país se han registrado un total de 74.620 casos confirmados. De ellos 5.318 personas han fallecido a causa de la enfermedad.