A pesar del peligro que representa un encuentro masivo en medio de la COVID-19, un grupo de amigos decidió alquilar una lancha para realizar una fiesta masiva en la periferia de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, España. La reunión, grabada y viralizada, fue intervenida por las autoridades del sector.

En España se flexibilizaron las salidas en algunos casos específicos, pero no se anularon las medidas sanitarias. El Ministerio de Salud remarcó el uso indispensable de mascarilla como la distancia de dos metros entre peatones. Al sur de este país ibérico, sin embargo, varios ciudadanos hicieron caso omiso y decidieron protagonizar una multitudinaria reunión.

Según el organizador del evento, en una conversación con el medio El Diario de España, se exigió a los tripulantes de la embarcación que usaran mascarilla en todo momento. Incluso, cuenta, se les entregó gel desinfectante para limpiarse las manos y hasta pasaron el filtro de un termómetro digital. Esta versión pierde autoridad cuando se muestran en público los videos grabados por personas que estaban por la zona.

Entonces, el sujeto que invitó a las personas, aseguró: “Una vez a bordo, se le dijo a todo el mundo que la mascarilla tenía que seguir, pero yo no puedo estar encima de nadie ni obligar a nadie a nada. Es cosa de cada uno. La multa es a cada persona, así que es responsabilidad de cada uno. Yo, por mi parte, estuve con la mascarilla todo el tiempo y no me la quité en ningún momento”.

La lancha que fue alquilada pertenece a Bahía Cat. Los invitados fueron vistos casi sin posibilidad de caminar en los interiores de la embarcación y sin mascarillas, lo cual resulta un peligro inminente para los intereses de España en evitar un rebrote de la COVID-19. A pesar de que solo se usó el 64 % de aforo, la fiesta fue intervenida.