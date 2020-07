“Ya no hay nada que robar”: maestra coloca insólito cartel a ladrones en puerta de colegio [VIDEO]

Los actos delincuenciales en Colombia han ido en aumento pese a la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de Iván Duque con la finalidad de frenar la ola de casos de coronavirus. Las calles vacías han propiciado que se conviertan en el escenario “perfecto” para que ladrones aprovechen en llevar a cabo sus fechorías.

Una maestra, cansada de los constantes robos que sufría la escuela La Selva ubicada en Ocaña, al norte de Santander decidió colocar un cartel dirigido a los facinerosos “Ya no hay nada de valor que se puedan llevar. ¡Por favor no entren!”.

PUEDES VER: Denuncian la matanza de 250 ballenas como parte de un ritual anual en las Islas Feroe

Yeini Pacheco contó al medio Caracol que los malhechores han regresado hasta en cuatro oportunidades para cargar con lo que podían y en su último atraco se llevaron una computadora y dos tabletas digitales con los que estudiaban once niños.

“Tomé la decisión de colocar un cartel en la entrada de mi escuela pidiendo que, por favor, ya no ingresen más, que ya no hay nada de valor que se puedan llevar. Desde computadoras, libros y cuadernos, hasta material de educación de los profesores, han sido hurtados. Es la cuarta vez que ingresan para desvalijar, pero como ya no encuentran nada terminan afectando el mobiliario de los estudiantes”, señaló Pacheco.

La maestra Yeini Pacheco contó que los ladrones se llevaron una computadora y dos tabletas digitales. (Foto: Caracol)

El singular reclamo de la docente llamó la atención de los efectivos policiales de la localidad, quienes iniciaron la búsqueda de los ladrones, para evitar que sigan ingresando al centro educativo, donde aparentemente ya no queda nada de valor.

Según la maestra, con el aviso también buscó despertar la solidaridad de la comunidad para cuidar la escuela, ya que en algún momento los estudiantes retornarán para recibir clases presenciales.