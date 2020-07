Trump: “Gracias a Dios construí el muro (...) Además, la gente joven se curaría en un día”

El presidente Donald Trump volvió a minimizar el impacto del nuevo coronavirus en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad.

En una entrevista con Fox News transmitida este domingo 19 de julio, Trump pidió a los medios que se fijen más en la situación de COVID-19 en México y menos en la de este país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el coronavirus “desaparecerá”.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", añadió.

Donald Trump se pronunció así a pesar de que Estados Unidos ha registrado once veces más casos y casi cuatro veces más muertes por coronavirus que México, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Mientras los casos registrados hasta ahora en el país son 3.730.312, de los cuales 140.218 han sido mortales, en México ha habido 338.913 personas contagiadas y 38.888 fallecidas por la COVID-19, según la prestigiosa universidad.

Durante la entrevista, Trump atribuyó la aceleración en la cifra de contagios confirmados en Estados Unidos al número de tests que se hacen en el país, que según dijo es por eso “la envidia del mundo”.

“Miras a otros países: ni siquiera hacen pruebas. Hacen pruebas si alguien ingresa al hospital, están realmente enfermos, los examinan en ese momento o los evaluarán en el consultorio de un médico. Pero no tienen grandes áreas de prueba, nosotros sí. Y me alegro de que lo hagamos, pero eso sesga los números”, señaló.

A su juicio, muchas de esas infecciones contabilizadas “ni siquiera deberían ser (consideradas como) casos”, pues corresponden a “gente joven que además se curaría en un día”.

“Tienen el resfriado y lo dejamos como prueba. Muchos de ellos, no lo olviden, supongo que el 99.7 %, las personas mejorarán muy rápidamente”, agregó.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos tiene “una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo”, algo que el entrevistador, Chris Wallace, le rebatió al recordar que, de acuerdo con el análisis de Johns Hopkins, el país es el octavo del mundo en ese índice, por encima de al menos doce naciones más.

Las palabras de Donald Trump chocan con la realidad que se vive en California, especialmente Los Ángeles, y Florida, con Miami-Dade como epicentro, entre otros estados calificados como “zonas rojas” en informes de su propia Administración.

Coronavirus en Estados Unidos: cifras

Los contagios de coronavirus siguen avanzando en Los Ángeles a pasos agigantados, tanto que el alcalde Eric Garcetti dijo en el programa dominical de CNN State of the Union que Los Ángeles está “al borde” de volver al confinamiento, debido a la alta concentración de casos en el área.

California acumuló 375.363 casos positivos y 7.595 decesos de pacientes contagiados. La hispana siguen siendo la comunidad más afectada al registrar un 55,4 % de los contagios.

Florida, en tanto, sumó 12.478 casos positivos y 87 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, y Miami-Dade, el condado más afectado, llegó a 83.489 casos y 1.302 muertes, y Broward, el segundo, a 38.839 casos y 493 decesos.

