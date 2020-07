Chile: empresario regaló una semana en resort a 500 trabajadores de salud que luchan contra la COVID-19

Un empresario hotelero ofreció una espectacular oferta dirigida a los profesionales de la salud que luchan a diario para combatir la COVID-19 en los hospitales de Chile. Hernán Herrera brindó 500 estadías gratis para dos adultos y dos niños, siete días y seis noches, con desayuno incluido, en el complejo que tiene hace ocho años en Olmué (Valparaíso).

Herrera, representante en Chile de la cadena estadounidense Howard Johnson, publicó una página en Internet denominada “Gracias héroes” con la solidaria oferta a pesar de que el sector hotelero es uno de los más golpeados por la pandemia. No obstante, afirmó que tener más de una empresa en el área inmobiliaria, ventas de oficinas y condominios, le permite hacer este gesto.

“No era suficiente con uno o dos aplausos masivos a los trabajadores de la salud. Tenía que hacer algo”, remarcó Herrera. Según informó el medio El Día, su madre Margarita Acevedo fue auxiliar de enfermería y desde niño vio la dedicación de ella y de sus compañeros con los pacientes, especialmente en su trabajo hasta la década de los 80 en el Hospital Enrique Deformes de Valparaíso.

“Siempre me acuerdo de que una vez una persona muy humilde no llegó a buscar sus exámenes que arrojaban una enfermedad terminal. Mi mamá recorrió los cerros de Valparaíso para buscarla porque había dado mal la dirección. La encontró, no había podido ir al hospital porque no tenía plata para tomar el micro y mi mamá en un taxi la llevó. Cosas como esas las veía a cada rato. Mi mamá es muy generosa”, recordó Hernán.

Luego de publicación de la página “Gracias héroes”, más de 600 personas se inscribieron para acceder a la promoción. Sin embargo, se les pidió el nombre y la entidad de salud donde trabajan para realizar la debida constatación. Desde enero de 2021, cuando se reinicie las actividades en el rubro hotelero, los 500 primeros inscritos podrán cobrar su premio con el certificado que les enviaron, su carnet de identidad y el documento que verifique que es trabajador de la salud.

“No hay letra chica, la campaña es de verdad, para que lo disfruten y descansen”, aseveró Herrera, quien espera hacer una nueva oferta para alojar en el hotel de Los Andes que está remodelando.