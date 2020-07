Argentina: golpean y prenden fuego a casa de enfermero que tenía COVID-19

Un enfermero residente de la localidad de Nueva Esperanza, en Argentina, se recuperó del nuevo coronavirus tras cumplir el aislamiento obligatorio y regresó a sus labores, pero fue agredido por sus vecinos, quienes incluso le incendiaron la vivienda y le robaron su vehículo, informó el sitio LM Neuquén.

En conversación con el medio local, Daniel Porro contó: “Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”.

El conflicto estalló este jueves 16 de julio, según declaró el enfermero, luego de que uno de los vecinos lo insultara al enterarse de que estaba contagiado de la COVID-19.

“Ándate porque eres un caso positivo y te vamos a quemar la casa. No queremos gente como vos acá en el barrio”, dijo el poblador de la zona, quien junto con otro familiar amenazaron también con robarle el auto.

Aquel jueves todo se salió de control. Durante la tarde, el vecino le dijo que salga de su domicilio y Porro, ya exhausto de recibir ese tipo de advertencia, salió a su encuentro. La situación terminó con insultos y en una pelea, la cual dejó inconsciente al especialista.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, indicó Daniel.

Además, algunos familiares del agresor prendieron fuego a su casa, que todavía estaba a medio construir y en forma precaria. Si eso no fuera suficiente, también le robaron el vehículo Fiat Palio, que las autoridades pudieron recuperar después de un par de horas.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, añadió el enfermero, quien ya presentó una denuncia ante las autoridades.