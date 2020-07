Un joven de Paraguay denunció en redes sociales que su novia y sus suegros le habrían robado 600.000 guaraníes (unos 86 dólares) de su billetera cuando fue a visitarlos a su casa en la localidad de Santa Elena. Según el padre de la enamorada, los responsables de la sustracción son seres de otro planeta, de cuya presencia en el lugar está plenamente convencido.

Miguel Galeano, de 28 años, quien acusa a su pareja de robarle el dinero de su billetera mientras él dormía, expresó su indignación ante la excusa de sus suegros. “No sé si me quieren tomar de estúpido o se están riendo de mí, pero ellos aseguran que hay extraterrestres en la zona y que también ya les robó varias vacas, plata y hasta joyas”, relató al diario Extra de Paraguay.

Consultado por el referido medio, Raimundo Villardín, padre de la novia, reafirmó su versión e incluso dijo haber visto que los alienígenas se llevaron la vaca de una vecina.

“Ya estamos juntando la plata para darle al muchacho porque no queremos problemas, pero nosotros no tocamos ese dinero, fueron los extraterrestres. Aunque muchos no quieran creer, existen (…) incluso algunos vecinos ya fueron perjudicados por los ovni, porque llevan su gallina o alguna cosa de valor”, indicó el señor.

Una vecina de la familia, Sergia Mendoza, no da crédito a la explicación de Raimundo. “Ellos son los que roban gallinas ajenas, y casi pondría mi mano al fuego para asegurar que ellos fueron los que le robaron al muchacho. Esta gente es rara, no está bien de su cabeza”(sic.), sostuvo.