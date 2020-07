Nelson Mandela está de cumpleaños. Un 18 de julio de 1918 nació en Sudáfrica el ferviente activista y político que lideró los movimientos para luchar contra el apartheid. Su legado ha traspasado fronteras del continente africano, entre ellos, sus recordadas frases que permanecen en la memoria del mundo.

Estuvo preso por 27 años por enfrentarse a un régimen racista. Entre los años 1994 y 1999, el líder legendario se convirtió en el primer presidente sudafricano elegido por sufragio universal y el primero de piel oscura en encabezar el país.

Nelson Madela falleció un 5 de diciembre de 2013 a causa de una infección respiratoria, dejando una herencia inolvidable por su incansable resistencia, sus 250 premios internacionales, como el Nobel de la Paz, y su fino discurso.

Nelson Mandela está de cumpleaños.

En homenaje al gran líder sudafricano con motivo de su cumpleaños, te recordamos en esta fecha de celebración sus mejores lemas sobre libertad, racismo, educación y demás que han perdurado a través del tiempo:

- “La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre”

- “Si yo tuviera el tiempo en mis manos haría lo mismo otra vez. Lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a llamarse a sí mismo hombre”

- “Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre negro o un hombre blanco”

- “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero”

- “Nunca pienso en el tiempo que he perdido. Solo desarrollo un programa que ya está ahí. Que está trazado para mí”

- “Nunca he considerado a ningún hombre como mi superior, ni en mi vida fuera ni dentro de la cárcel”

- “Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos”

- “Yo no tenía una creencia específica excepto que nuestra causa era justa, era fuerte y estaba ganando cada vez más apoyo y más terreno”.

- “Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo”

- “Después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo con que hay muchas más colinas que escalar”

- “Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”

- “Una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los Gobiernos. Debe tener la suficiente independencia de los intereses creados que ser audaz y preguntar sin miedo ni ningún trato de favor. Debe gozar de la protección de la Constitución, de manera que pueda proteger nuestros derechos como ciudadanos”.

Nelson Mandela y sus célebres frases que han perdurado en el tiempo.

- “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

- “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”

- “Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo”

- “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión”.

- “Mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí, y muchos pagarán el precio después de mí”.

- “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”.

- “Que reine la libertad. El sol nunca se pone en tan glorioso logro humano”

- “La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré para la eternidad”