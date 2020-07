Mujer se casa con un asesino en la cárcel: “Los extraños pueden pensar que estoy loca”

Una mujer contrajo matrimonio con un asesino que fue encarcelado por matar a un hombre hace 12 años en Estados Unidos.

Ella, identificada como Monique Stallworth, se casó con el reo dentro de un centro penitenciario, debido a que el individuo se encuentra cumpliendo una condena de 60 años por homicidio.

PUEDES VER Abrió una tienda y camina: la nueva vida de un hombre que vivió más de 20 años doblado a la mitad

En una entrevista que brindó la mujer para Sunday People, señaló: “Sabía que no era la ruta más típica para amar, pero los muros de la prisión no impiden que nuestra relación prospere. Los extraños pueden pensar que estoy loca, pero nuestro vínculo es inquebrantable. Las personas que me conocen pueden ver eso”.

Además, aseveró que sus dos hijos van a la cárcel para visitar a Arthur McCall y afirmó que los crímenes que cometió él cuando era más muchacho no definen cómo es hoy.

Ambos se conocieron en febrero del 2019 cuando el preso hablaba por teléfono con una amiga que trabaja con Monique en un salón de belleza en Sacramento. “Arthur había pedido hablar conmigo después de escuchar mi voz en el fondo. Fue muy breve, ya que no tenía interés en hablar con él al principio. Sabía que era un convicto, pero no sabía demasiado sobre sus crímenes”, subrayó Stallworth.

PUEDES VER La rusa que se casó con su exhijastro que crió desde los siete años

La mujer indicó que cuatro días después, el sentenciado volvió a llamar a su amiga y le pidió que le pase con ella. “Al principio lo rechacé, pero no se rindió. De hecho, le pidió a mi amiga mi dirección. Cuando acepté, me envió una docena de rosas rojas”, agregó.

Cabe indicar que McCall cometió el homicidio en el 2008 cuando formaba parte de una banda criminal.