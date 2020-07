PICO Y CÉDULA HOY, 17 de julio | A raíz de la propagación del coronavirus en Colombia, el Gobierno a cargo de Iván Duque creó el programa Pico y Cédula para evitar el incremento de contagios. La regulación impide a las personas transitar en las calles según su número de identificación. Esta medida se dio durante el aislamiento preventivo obligatorio, el cual pasó a la etapa de aislamiento preventivo inteligente desde el último miércoles 15 de julio. Si bien en algunas alcaldías ya se ha levantado la regulación, todavía hay zonas en las que se continúa con la aplicación de la normativa. Cabe señalar que cada alcaldía tiene autonomía para fijar el su propio cronograma de salidas.

Por su parte, las personas que necesiten movilizarse a su centro de labores no están obligadas al seguir el cronograma del Pico y Cédula que establezca su alcaldía. De igual manera, los trabajadores de rubros esenciales como salud, banca y construcción también están exentos. Así lo indica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, aprobado por el Gobierno de Colombia.

La aplicación del programa en las alcaldías del país deberá seguir los siguientes lineamientos según lo establecido por el Gobierno de Colombia.

- La emergencia sanitaria en Colombia continuará hasta el 31 de agosto, es decir, durará 2 meses más.

- Desde el 1 al 30 de julio, Colombia entrará a una nueva etapa de la cuarentena, llamada Aislamiento Preventivo Inteligente.

¿Por qué se estableció la medida del Pico y Cédula en Colombia?

El programa Pico y Cédula en Colombia se estableció con el objetivo de reducir las aglomeraciones en los establecimientos abiertos para la población en general, como los supermercados, bancos, o el transporte público.

Esta medida se empleará durante la cuarentena en el país. Las personas podrán salir a transitar según el cronograma correspondiente de su alcaldía y la última cifra de su cédula. Sin embargo, solo se puede circular por actividades urgentes.

¿Cómo funciona el Pico y Cédula?

El Pico y Cédula regula el tránsito de los ciudadanos a tomando en cuenta su número de identificación. El programa establece un horario para que las personas circulen y acudan a lugares como centros comerciales, farmacias o cualquier centro de afluencia pública y necesaria.

¿Quiénes están en la obligación de acatar el Pico y Cédula?

Todas las personas que residan en las alcaldías que han instaurado la medida del pico y cédula, están obligados de acatarla, sin importar edad, género o raza. Así lo manifestó el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien instó a establecer la medida reguladora del tránsito ciudadano para una mayor prevención de contagios de la COVID-19.

Pico y Cédula en las principales ciudades de Colombia

¿Cuál es el Pico y Cédula en Armenia?

La alcaldía de Armenia ha decretado la continuidad del pico y cédula entre el 16 al 19 de julio. Por ello, acorde a lo establecido hoy, viernes 17 de julio, solo podrán salir las personas cuyos números de cédula terminen en cifra par: 0, 2, 4, 6, y 8.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá indica que las personas cuya cédula termine en número impar no podrán acudir a centros públicos en los días impares, mientras que aquellos que tengan identificación par no podrán hacerlo en los días pares. Es decir, para este viernes 17 de julio, los que terminen cifra par no podrán ir a supermercados, notarías y otros lugares.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Medellín?

Para Medellín, solo las personas cuya cédula termine en 8 o 9 podrán salir a hacer sus compras o ir al banco. Para los días posteriores, no se ha definido cómo funcionará la regulación. Ello dependerá de lo que establezca el Gobierno colombiano.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Cartagena?

En Cartagena, la Alcaldía determinó que para este viernes 17 de julio solo los miembros de la familiar cuya cédula culmine en 4 podrán salir a abastecerse. Cabe señalar que el horario para movilizarse es desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Cali?

En Cali, la regulación del programa indica que las personas con identificación par solo podrán transitar desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., mientras que los de cifra impar circularán a partir de esta hora hasta las 8:00 p.m. Asimismo, desde este viernes 17 de julio comienza el toque de queda y se extenderá hasta el 21 de este mes.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Dosquebradas?

A diferencia de otras regiones del país, en Dosquebradas se ha eliminado la regulación del Pico y Cédula. Esta medida tiene por objetivo reestablecer la economía local. Sin embargo, los toques de queda desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente continuarán hasta el 1 de agosto.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Ipiales?

Ipiales ha determinado que las personas cuya cédula termine en 6 o 7 podrán salir este viernes 17 de julio. Por otro lado, resaltó que el toque de queda será desde las 4:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. durante los días entre este viernes 17 y el martes 21 de julio.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Pasto?

La alcaldía de Pasto ha determinado un nuevo Pico y Cédula que estará vigente hasta el 31 de julio, de acuerdo con el Decreto 0278 del 15 de julio de 2020. Es así que el viernes 17 de julio, podrán circular las personas que tengan cédulas terminadas en 6, 7 y 8.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Popayán?

El viernes 17 de julio, en Popayán, el Pico y Cédula quedó establecido de la siguiente manera:

- Dígito que termine en 9 de 07:00 a.m. a 12:00 m

- Dígito que termine en 0 de 01: 00 p.m. a 06:00 p.m.

Para realizar actividad física no requieres Pico y Cédula, pero debes cumplir las medidas establecidas

¿Cuál es el Pico y Cédula en Soledad?

Según el decreto 214 del 14 de julio del 2020 las medidas de aislamiento se prolongan hasta el 1 de agosto del 2020. El viernes 17 de julio, en Soledad, el Pico y Cédula quedó establecido de la siguiente manera: solo pueden desplazarse las personas cuyas cifras finales de cédula sean 8 y 9.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Rionegro?

Hoy viernes 17 de julio, en Rionegro, tienen permitida la salida las personas que tengan cédulas terminadas en cifras pares según dio a conocer la alcaldía a través de su cuenta de Twitter, en el cronograma que rige hasta el próximo 24 de julio.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Itaguí?

El Pico y Cédula para este viernes 17 de julio de 2020 en Itaguí permite transitar a las personas con identificación terminada en cifras impares. Cabe señalar que solo se permiten actividades aprobadas por el Gobierno.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Valledupar?

Para los ciudadanos de Valledupar, el Píco y Cédula indica que saldrán solo las personas con identificación terminada en 2 y 3. Además, habrá toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del sábado 18.

¿En qué ciudades se aplica el Pico y Cédula?

Se ha establecido el Pico y Cédula en las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá, Quibdó, Ibagué, Santa Marta, Sincelejo, Manizales, Pereira, Popayán, Villavicencio, Yopal, Montería, Cartagena, Neiva, Tunja, Bucaramanga y Armenia.

Asimismo, los departamentos que vienen aplicando la medida para prevenir contagios de la COVID-19 son Cundinamarca, Córdoba, Putumayo, Arauca, Cauca y Bolívar.