Busca el cuerpo de su hermana fallecida por COVID-19: “Es doloroso no saber dónde está”

La pandemia del coronavirus sigue expandiéndose por el mundo y la preocupación también va en aumento. Ecuador es el sexto país en Sudamérica con más casos de COVID-19 que, hasta viernes 17 de julio, reportó 71.365 casos de infectados y 5.207 de muertos, según cifras difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, el virus ha desnudado el colapso de los hospitales y los errores del Ministerio de Salud Pública en la entrega de los cuerpos de personas fallecidas a sus familiares. Como es el caso de María Dolores Encalada, de 46 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, y murió el jueves 26 de marzo. Hasta el momento, su familia aún no sabe dónde está.

Una ayuda que demoró

En entrevista con RT, Greta Encalada, su hermana, contó que María empezó a sentir los síntomas antes del lunes 23 de marzo. “Me dice: ñaña (hermana) no me he sentido bien, me siento como agotada”, comentó. Ese día, María fue a su trabajo donde se le bajó la presión y la trasladaron a su casa. “Del 24 al 25, ella comenzó con vómito, diarrea y no paraba, se comenzó a desvanecer, deshidratarse”, agregó.

Debido a la falta de medicamentos en las farmacias, le aplicaron un suero oral casero. Llamaron al 911 pero no les brindaron una ambulancia y tampoco querían trasladarla por temor al coronavirus. Su hijo de 23 años siguió con la búsqueda de ayuda hasta que encontró a un par de policías. "Le dijeron que ese no era su problema", reveló Greta.

María Dolores se desempeñaba como guardia de seguridad en Guayaquil.

Tras insistentes llamadas, la ayuda llegó a las 10.00 a. m. del jueves 26 de marzo. Era una camioneta que no estaba implementada como una ambulancia, le faltaba un respirador, entre otros. La movilizaron al Hospital General Universitario de Guayaquil y no les permitieron el ingreso.

Al no encontrar ayuda, se dirigieron a la Maternidad Mariana de Jesús (Marianitas). Dos médicas salieron a darle auxilio, pero ya era tarde, María había perdido la vida. Debido al colapso del lugar, le pidieron que se regresara con el cadáver.

La despedida que nunca se dio

En el domicilio, le aplicaron formol y buscaron una funeraria para su inhumación. “Son unos canallas, esa es la palabra, han abusado de nosotros”, narró Greta sobre los servicios funerarios quienes le pidieron hasta 2.800 dólares por un ataúd pero no le garantizaban ni un nicho ni cremación debido al colapso de los cementerios. Informaron el caso al 911 y dos días después, llegó el personal de criminalística para hacer el levantamiento del cadáver.

Le comunicaron que iban a trasladar el cuerpo de su hermana a la morgue del Hospital General Guasmo Sur. En ese momento uno de los funcionarios le informó: "hasta ahí llega mi custodia, de ahí en adelante, yo no me hago responsable de nada".

Greta tomó una fotografía al cuerpo de su hermana y a la bolsa mortuoria le escribieron el nombre y código. "Espere que la llamemos, como este es un caso probable de covid-19, posiblemente sea cremada o le darán sepultura, pero ya usted no se puede acercar al cuerpo", le recalcaron. Nunca más volvió a ver a María.

¿Donde está María?

Horas después, Greta recibió una llamada y le manifestaron que su hermana iba a ser inhumada en el cementerio de Pascuales. A partir de ahí comenzó el calvario. Ingresó a la página web que creó el gobierno para verificar donde el lugar de sepultura de una persona fallecida pero no encontró ningún dato de María. Luego escribió a un número de WhatsApp, que estaba a disposición de los afectados y tuvo una lamentable respuesta.

"Señora, lamentablemente, como su hermana no aparece en el sistema, es posible que esté en las morgues móviles que están en Criminalística", le dijeron. "Eso fue ya demasiado para mí. ¿Cómo es posible que nos digan una cosa y sale otra? ¿Por qué nos engañan? Uno creyendo en la casa que ya a mi hermana le han dado cristiana sepultura y la han tenido amontonada ahí con todos los cadáveres, es una farsa, han jugado con nuestra sensibilidad, con toda la familia", lamentó.

Al día de hoy, el cuerpo de su hermana no ha aparecido, pese a que siguieron los protocolos que pidieron las autoridades, brindando información de marcas en el cuerpo de su hermana. Tomaron huellas dactilares a la familia y le sacaron sangre a su mamá, una persona con discapacidad para hacer una prueba de ADN. “Para mí, es doloroso no saber dónde está”, concluyó la hermana quien manifestó que no han recibido ayuda psicológica que el gobierno prometió.

Fallecidos por COVID-19 en Guayas

La provincia de Guayas, que incluye Guayaquil, registra la mayoría de fallecidos en Ecuador con 1.640 hasta el jueves 16 de julio, según el Ministerio de Salud Pública. Registro Civil detalló que entre el 1 de marzo y el 30 de junio, 21.515 personas fallecieron en Guayas. Sin embargo, en el mismo periodo del 2019, se registraron 7.142 muertes, por lo que durante la pandemia hubo un incremento de 14.373 fallecidos.