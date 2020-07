Tras varias semanas sin tener noticias de Richard Rose III, un exsoldado de Ohio que saltó a la escena pública por considerar el uso de las mascarillas como una exageración, los medios estadounidenses han reportado su deceso a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

Richard Rose III pasó nueve años en el ejército de los Estados Unidos y falleció el pasado 4 de julio, a los 37 años. El hecho ha ganado notoriedad en redes sociales, pues tres meses atrás se había rehusado a llevar barbijo.

El exmilitar dio positivo para la COVID-19 el 1 de julio. Debía guardar cuarentena durante catorce días, pero su diagnóstico empeoró. Murió tres días después. “¡Solo quiero sentirme bien de nuevo!”, había publicado el mismo día en que le entregaron los resultados.

“Hasta donde sabemos tenía buena salud y estaba en sus 30. Rick no sentía la necesidad de usar una máscara porque además era joven”, escribió Nick Conley, uno de sus mejores amigos, en un sentido obituario de Facebook.

“Por Dios, sepa que este virus es real. Solo porque no conozcas personalmente a alguien afectado no significa que sea irreal”, zanjó.

En diálogo con WOIO-TV, lamentó que su difunto amigo esté siendo “aniquilado” en las redes sociales ante negativa a usar una máscara en medio de la pandemia.

“Rick está siendo asesinado en línea en este momento por su decisión de no usar una máscara y eso no está bien. Aún deberíamos ser compasivos si estamos de acuerdo con las creencias de alguien o no. Alguien falleció y deberíamos tener un poco de compasión hacia eso”, comentó.

Hasta el jueves 16 de julio, Ohio registraba más de 69.000 casos de coronavirus y más de 3.000 muertes, según datos del Departamento de Salud. El estado no tiene un mandato para usar mascarillas.