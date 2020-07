Renunció a su trabajo para actuar de forma inusual en una página para adultos

Jenna Phillips, una joven de 21 natural de Texas (Estados Unidos), renunció a su trabajo en una óptica para dedicarse a la elaboración de videos en TikTok y OnlyFans, una página de contenido erótico para adultos.

Ahora gana seis veces más y puede recibir hasta 1.000 dólares por video. En sus clips, Jenna finge ser un can. No lo hace solamente por generar ganancias, sino porque en su “corazón siempre pensó que era un cachorro”, dijo al portal británico Unilad.

Con apenas siete videos en su cuenta de TikTok, Jenna Phillips cuenta con más de 122.000 seguidores.

En su perfil de OnlyFans, por otra parte, ha acumulado suscriptores que pagan hasta $20 para ver su contenido exclusivo en el que persigue pelotas, camina con una correa y toma baños; en la mayoría de ellos se encuentra desnuda.

“Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Realmente amo los elogios. Me encanta escuchar: qué buena chica. Hace que mi corazón se derrita. Nunca pensé que podía hacer una escena, solo que era mi personalidad”, indicó la joven desde Estados Unidos.

Una vez que su página de OnlyFans comenzó a despegar, Jenna Phillips dejó su trabajo en la óptica para dedicarse por completo a la elaboración de videos.

Durante el primer año y medio, el contenido que hacía para su cuenta de OnlyFans eran cosas simples, pero cuando visitó una convención en Chicago, conoció a dos compañeros que estaban adentrados en la “escena del juego de mascotas”. Este encuentro la inspiró a aprender más del tema.

“Ha habido un gran aumento en mis seguidores desde que me mudé a hacer contenido para jugar con cachorros. Pensé: ¿por qué no creo el mercado? Sé que hay una demanda, así que, ¿por qué no la proporciono?”, dijo.

“Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que me mudé al contenido de juegos para cachorros. Estoy haciendo seis cifras mensuales”, celebró.

Jenna Phillips trata de no juzgar a los demás por sus preferencias: aunque se considera de “mente muy abierta”, le incomoda que cuestionen su cordura. También varios usuarios le han pedido cumplir fetiches, pero una cosa es segura: nunca trabajará con animales.

“Algunas de las solicitudes son demasiado. La gente me ha pedido que filme con un perro de verdad y puedo decir que “no” lo suficientemente rápido. No hay animales involucrados en mi filmación y nunca habrá”, aseveró.

Por lo pronto, Jenna Phillips está viviendo en un sueño y se siente muy contenta de tener fanáticos por montones, tanto de Estados Unidos como otros países.

“Esto es lo que más me gusta hacer. Me siento tan agradecida de ganarme la vida haciendo algo que estaría haciendo, incluso si no hubiera dinero involucrado. Mis fanáticos hacen mi mundo. Estoy muy agradecida por ellos”, agregó.