Obligan a menor a casarse con hombres en Kenia: “Las niñas nacen para que la gente pueda comer”

En algunos países todavía se mantiene fuerte una cultura en la que las mujeres deben servir al esposo y casarse siendo apenas niñas de 12 años. Ese fue el caso de una adolescente en Kenia que en solo un mes su padre la dio en matrimonio a dos hombres.

La dramática historia se sitúa en una aldea masái del suroeste del Kenia, en el que una niña de 12 años, quien quería continuar sus estudios para convertirse en doctora, fue obligada a casarse con un hombres 51 años, que ya tenía una mujer, según contó ella misma al diario The Standard.

PUEDES VER: Nace primer rinoceronte blanco en Latinoamérica en medio de una pandemia

“No lo conocía y no lo amaba. Le dije a mi familia que no quería al hombre, pero mi padre dijo que ese hombre podía alimentarnos y que me casaría con él”, relató la niña de 12 años cuyo padre le había dicho que era demasiado mayor para estudiar y la obligó a casarse.

Asimismo, la menor quien hizo todo lo posible para queel matrimonio no se diera contó que su progenitor le había dicho que “las niñas nacen para que la gente pueda comer. Lo único que quiero es conseguir mi dote”.

En un intento por evitar el primer matrimonio, la menor se escapó y se refugió en casa de un pariente, pero su padre la encontró y junto a sus primos la golpearon por haber ‘deshonrado’ a la familia. Posterior a ello fue entregada a su primer ‘marido’ al cual ya había sido ofrecida.

Obligan a menor a casarse con hombres casados: "Las niñas nacen para que la gente pueda comer"

La menor convivió con el varón solo dos semanas, hasta que en la búsqueda por su libertad volvió a escaparse. "Como no podía regresar a casa de mi padre por temor a ser reprendida, me escapé con un hombre de 35 años que estaba casado", relató.

Debido a la desaparición de la menor, las autoridades empezaron su búsqueda. “El público nos informó que había una niña que se había casado dos veces. La seguimos durante tres días y logramos rescatarla. Estamos trabajando con personas de buena voluntad para conseguirle un refugio seguro mientras buscamos a los culpables”, comentó el jefe local, Rimoine Maiyone.

Tras el rescate de la menor, las autoridades informaron que, tanto los dos ‘maridos’ como el padre, iban a enfrentar penas de prisión. Mientras que, la adolescente, fue trasladada bajo la tutela del jefe de la rama local de la organización juvenil Peace Ambassadors Integration Organization (Pambio), Joshua Kaputa, que espera que la menor podrá ir a la escuela el próximo curso.

En tanto, Kaputa explicó que en esta cultura no son raras las bodas con menores de edad y que esto ha venido en aumento en los últimos meses debido al cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19.