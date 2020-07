Una locutora de radio que trabajaba en la estación WSMN 1590 de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, fue despedida luego de acosar y discriminar a unos trabajadores que hablaban en español. Dianna Ploss hizo una transmisión en vivo mediante sus redes sociales en donde mostró cómo cuestionaba a unos paisajistas que se encontraban arreglando unos árboles en la calle, informó CNN.

La mujer quiso “hacer uso de su privilegio de blanca” y comenzó a lanzar comentarios xenófobos contra el grupo de hombres. Ploss les preguntó si eran indocumentados, por el simple hecho de hablar otro idioma.

“En inglés, inglés. ¿Alguien de ustedes es ilegal, alguno de ellos es ilegal? ¿Cuál es el nombre de esta compañía? Es Estados Unidos, hablen inglés. Este es un supervisor y trabajan para esta compañía, Morin’s, y le está hablando en español a sus trabajadores. Así que en eso se gastan sus impuestos en Nuevo Hampshire”, comenzó a espetar Ploss en el video. Sin embargo, el clip no terminó ahí, sino que la agresora siguió grabando por unos minutos y agregó que la gente hispanohablante estaba apoderándose de las calles e incluso aseguró que eran las primeras señales de “comunismo” que se podían ver.

“Eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que pasa. Así que ahora tienen a gente que no habla inglés, que están poniendo estas cosas, que los contribuyentes están pagando y miren lo que están haciendo. Esto es comunismo, están apoderándose de estas calles, eso es lo que están haciendo aquí”, continuó.

Dianna Ploss comenzó a lanzar comentarios xenófobos contra un grupo de hombres de ascendencia latina. (Foto: CNN)

Luego de oír sus gritos, un hombre afroamericano que usaba lentes y una mascarilla, se le acercó y comenzó a cuestionarla acerca del por qué estaba acosando a hombres que simplemente estaban haciendo su trabajo. La mujer le dijo que no se metiera y después criticó los motivos acerca de por qué el hombre usaba un cubrebocas.

Después de ver el video, los directivos de WSMN 1590 decidieron despedir a la mujer alegando que “no iban a tolerar actos de discriminación y racismo”.

“En WSMN valoramos la libertad de expresión y de reunión. No toleraremos la discriminación, el racismo o el odio. Continuamos presentando y ofreciendo oportunidades en el aire para la discusión, la educación y el intercambio de opiniones e ideas”, escribieron en un comunicado. Tras su despido, Ploss alegó que no será intimidada y que no la silenciarán.