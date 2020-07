El coronavirus ha provocado la muerte de miles de personas en todo el mundo, por lo que las autoridades sanitaras han indicado las medidas de prevención que se deben de seguir; sin embargo, las irresponsables declaraciones de un ciudadano colombiano sobre la nueva enfermedad han generado diversas reacciones.

Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra a un joven sin usar la mascarilla cuando se encontraba a caminando por la calle, pero fue la respuesta que brindó lo que generó las críticas de los internautas.

Mientras el joven se trasladaba, una periodista lo abordó y le preguntó si no le daba miedo comer en la calle, a lo que él respondió: “En el COVID no creo. Nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”.

Esta respuesta dejó anonada a la periodista, mientras que el hombre reforzó lo dicho con las declaraciones de Jim Carrey del por qué el coronavirus, supuestamente, no existe.

“Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que nada de esto es verdad, simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento”, agregó el hombre.

Luego, cuando la reportera le preguntó por qué no usaba el tapabocas, sus declaraciones dejaron aún más desconcertado: “No, yo no apoyo ese movimiento ‘illuminati’”, concluyó.

Tras lo dicho por el joven colombiano, los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y se burlaron de sus declaraciones, mientras que otro grupo instó a la reflexión y dijo que se tome con la seriedad del caso los efectos mortales que puede tener el nuevo coronavirus.