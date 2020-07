“Esto es un milagro”: sufrió dos infartos, se contagió de COVID-19 y venció al virus

Una mujer de 56 años ha compartido su experiencia tras vencer al coronavirus en la ciudad de Boca Sur en San Pedro de la Paz (Chile). La señora Delicia Beltrán se contagió de la COVID-19 en el brote que se generó en una iglesia evangélica, a mediados de marzo. Pero su recuperación ha sido providencial ya que había sido diagnosticada como paciente crónica.

“Esto fue un milagro de Dios, porque con todas las patologías que tengo no era como para que me hubiese salvado”, declaró a Bio Bio de Chile. El médico que lidera su seguimiento de recuperación post COVID-19 contabilizó que la mujer tenía antecedentes por “hipertensión arterial, diabetes y usuaria de insulina, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica y cardiopatía coronaria”. También había sufrido al menos uno o dos infartos, por lo que “debió operarse del corazón”.

Complicaciones y hospitalización

La mujer señaló que aún no se sabe quién es el paciente ‘0′ que ocasionó la expansión del coronavirus en Boca Sur. “Nadie pensó que estábamos contagiados, yo creía que era un resfriado grande”, explicó Beltrán, quien prefirió no ir al médico. Sin embargo, comenzó a presentar los síntomas y se preocupó cuando le dio tos y desgarros de sangre.

Los médicos le hacen un seguimiento constante a Delicia Beltrán post COVID-19.

Fue trasladada de emergencia a Urgencias en el Hospital Regional de Concepción con dificultades respiratorias. “Según me contó el doctor, estuve con convulsiones, con vómitos, y me llevaron a la UTI. Como a los diez días después desperté en la UCI. Estaba intubada y amarrada de manos, en ese momento no recordaba nada, qué me pasó ni cómo llegué ahí. Estar intubada era muy complicado y cuando me querían sacar sangre el médico me tenía que hacer masajes porque estaba hinchada de puro líquido”, comentó.

Tras recibir el tratamiento, su cuerpo empezó a evolucionar favorablemente y fue recuperándose poco a poco. Después de recibir el alta médica, dejó un mensaje a las personas. “Hay que tomarse esto muy en serio, que se cuiden, que respeten cuando hablen de hacer cuarentena, que las personas traten de estar en casa y no anden buscando la enfermedad en la calle ni propagando el bicho, hay que cuidarse mucho y cuidar a los demás, porque esto es en serio, es verdad y es terrible”, concluyó.