Reino Unido: trabajadora embarazada de hospital llora luego que le chocaron su carro para robarle

Una trabajadora embarazada del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, identificada como Becky Jones de 30 años, se mostró indignada cuando descubrió que unos delincuentes chocaron contra su carro y le robaron sus vestidos de maternidad cuando se encontraba en su día libre.

La mujer atiende a pacientes con coronavirus, pero ella señaló que el pasado 12 de julio, cuando fue de compras con su pareja de 29 años, se estrellaron contra su carro.

Jones tomó fotografía del suceso y detalló que le revisaron la maletera. Ella afirmó que los ladrones les habrían robado estos artículos valorizados en 500 euros.

“Estaba totalmente decepcionada. Ni siquiera puedo pronunciarlo con palabras. He ido a trabajar todos los días y estoy embarazada. No solo soy yo quien está en riesgo, también es el bebé. Compré esta ropa para poder ir a trabajar y he estado tratando de mantenerme en forma y que alguien se aproveche de esa manera me da lástima”, expresó en una entrevista que brindó para Nottinghamshire Live.

Incluso colgó un video donde aseveró: “Si bien he estado trabajando durante esta pandemia, y aunque estoy embarazada, es bueno saber que todavía hay personas por ahí que se aprovecharán de personas como yo, y tomarán cosas que me he comprado en mi fin de semana libre”.

La inspectora Kathryn Craner de la policía de Nottinghamshire señaló: “Indagaremos activamente los informes de este tipo lo antes posible para darles a nuestros oficiales la mejor oportunidad posible de identificar a los responsables”.