Madre de familia vive una desgarradora historia en Reino Unido en medio de la pandemia

En Reino Unido, una mujer de 36 años, identificada como Jennifer Hobbs, manifestó la dura situación que está pasando en medio de la pandemia por el coronavirus.

En una entrevista que brindó para el portal Daily Mirror, ella afirmó que lucha para llegar a fin de mes, debido al aumento de precios. Eso le ha dificultado mantener a sus dos hijos durante la cuarentena.

Incluso, su hijo mayor, que tiene 15 años, tiene Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural, lo que le genera un aumento anormal en su ritmo cardíaco; mientras que su hermano tiene retraso en el desarrollo neurológico y autismo.

“Lloro en la ducha por culpa, porque no hay mucho que puedo hacer. Es realmente difícil. Esta crisis ha golpeado mucho a mis hijos. Mi hijo mayor me dijo: ‘Solo quiero saltar por la ventana’. Eso me puso nerviosa de solo imaginarme cómo realmente lo haría”, expresó la afectada.

Asimismo, Jennifer Hobbs mencionó que tiene temor a lo que sucederá en los próximos meses, porque antes de la cuarentena “tenía que vivir de los bancos de alimentos”. “Es una gran presión para los padres y sé que no estoy peor que mucha gente”, añadió.

La mujer afirmó que en estos meses ha mantenido a su familia con comidas gratis de la escuela y por el apoyo de Action for Children.

Además, sostuvo que solo le queda 200 euros del crédito universal con el que vive desde noviembre del año pasado tras renunciar a su trabajo para estar más cerca de sus dos hijos.