En la ciudad de Buenos Aires, una joven mujer de 24 años dio a luz a cuatrillizos hace dos meses, en medio de la pandemia de la COVID-19. Por las condiciones de bioseguridad, ella no puede estar cerca de sus bebés si es que no usa el tapabocas.

A las 31 semanas de embarazo, Adriana Beramendi alumbró prematuramente a una niña y tres niños, debido a que contaba con una cesárea programada. Anteriormente, ella tuvo problemas con gestaciones que no llegaron a su fin, por lo que su estado era de riesgo.

“Sentí un montón de cosas juntas, miedo porque yo había perdido dos embarazos y un mes antes habían dicho que no, o sea, sí podía quedar embarazada, pero me lo prohibieron totalmente por el tema de las enfermedades de base que ya tenía”, relató.

El director del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el doctor Eduardo Venti, ha comentado sobre este embarazo múltiple que es muy poco probable que una madre quede en estado de cuatrillizos de forma natural y, sobre todo, no es común que todos sobrevivan.

Cuatrillizos no conocen a su padre

Debido a que el padre vive en Bolivia y que los países de la región se encuentran con restricciones de movilización, no ha podido llegar hasta Buenos Aires para conocer sus cuatrillizos.

Adriana comenta haber solicitado a las autoridades que le den un permiso especial para que ingrese al territorio argentino, ya que necesita el apoyo de su pareja para cuidar a sus cuatro hijos.

El padre de los niños, que vive en Bolivia, no ha podido conocerlos por las restricciones de movilidad a causa de la COVID-19.

“Se nos complica por el tema de la pandemia. Yo entiendo todo eso, pero también he pedido que me puedan entender a mí, que le puedan autorizar un permiso para que él pueda venir a ayudarme porque yo a él no lo veo hace cinco meses. Y bueno, ahora los bebés ya tienen dos meses cumplidos”, contó la madre primeriza.

Tanto Adriana como los cuatro bebés ya han sido dados de alta del hospital, hecho que le causa preocupación. “El miedo que yo tengo es salir a afrontar el día a día después de que yo salga del hospital. Pero enormemente feliz y bendecida, son un milagro”, expresó.