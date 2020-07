Uno de cada 100 habitantes en Estados Unidos se ha contagiado de COVID-19, de acuerdo a los últimos registros del avance de la pandemia en su territorio.

Los casos de coronavirus alcanzaron este lunes más de 13.000.000 en el mundo, de los cuales 3.479.483 pertenecen solo a EE. UU., mientras que 138.247 han perdido la vida a causa de la enfermedad en el país.

Ante el escenario que vive Estados Unidos, que se ve obligado a retroceder en su reapertura y el incremento de los casos positivos en América Latina y el Caribe —convertida en la segunda región en número de muertes— hacen que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierta que el planeta no volverá a la normalidad en el futuro próximo.

Avance de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos hasta el 12 de julio de 2020. Foto: Gráfico (AFP).

El estado de Florida se ha convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad en EE. UU. después de registrar picos de contagios que alcanzan, incluso, los 15.000 casos diarios.

De acuerdo a un reporte de la cadena Telemundo, si Florida fuese un país, estaría en el cuarto lugar del mundo como la nación que más contagios diarios registra al día.

El departamento de salud de Florida informó que se registró un total de 15.299 casos el último domingo y representó un incremento de 47% sobre el reporte del día anterior. Además, se contabilizaron 45 muertes en 24 horas por COVID-19.

Mientras que para Houston el panorama luce parecido, las autoridades de la mayor ciudad de Texas, pidieron por ejemplo un nuevo confinamiento después de que se detectaran 1.600 nuevos casos en 24 horas. Sin embargo, el gobernador republicano del estado no cedió.

Los hospitales, tanto de Florida como de Texas, comienzan a colapsar ante el incremento de casos de COVID-19. El personal médico parece no ser suficiente ante el volumen de pacientes que llegan a las emergencias diariamente.

Ydis Solis, doctora hispana que atiende casos de coronavirus en el Hospital de Houston, detalló que ella junto con sus demás compañeros, trabajan 24/7 sin importar los horarios que ya están establecidos. “La ayuda de todos en necesaria en este momento”, puntualizó.

“Pueden hacer miles de exámenes pero no hay miles de cuartos para atender a esas personas”, dijo la profesional de la salud que atiende en un nosocomio donde la medicatura forense colapsó y fue instalada una cava provisional en el exterior del recinto por la gran cantidad de fallecidos.

“Eres una vergüenza”: increpan al gobernador de Florida ante el manejo de la pandemia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue increpado este lunes por un hombre que le acusó de no hacer nada para frenar la pandemia de COVID-19 durante una rueda de prensa en la que el dirigente político anunció el envío de 3.000 sanitarios adicionales a centros médicos del sur del estado.

“Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público. Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada”, le dijo Thomas Kennedy, quien publicó el altercado en Twitter.

Con información de AFP y EFE.