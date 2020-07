Argentina: hombre degolló a su expareja a pocos metros de una comisaría

Una mujer de 29 años fue degollada por su expareja el pasado sábado 11 de julio cuando iba a realizar la decimoctava denuncia por violencia de género, en la provincia del Chaco (Argentina). La mujer identificada como Ramona Benítez fue interceptada por Hugo Ramón Navarro, quien la asesinó a sangre fría en plena calle, a pocos metros de la comisaría Presidencia de la Plaza.

El cuerpo de la mujer quedó en el piso con un corte de 15 centímetros en el cuello. Las investigaciones de la comisaría aún continúan su curso, pero allegados a la víctima confirmaron que Ramona iba a denunciar a su expareja por acoso, maltratos y amenazas por decimoctava vez.

“Ramona lo denunció nuevamente y no obtuvo respuestas por parte de las autoridades”, publicó Víctor Hugo Ramírez, amigo cercano de Ramona. El sujeto quedó detenido en la comisaría donde confesó el crimen: secuestró la camisa ensangrentada y el cuchillo.

La publicación de un allegado de Ramona Benítez en redes sociales.

Emotiva despedida

Flor Rivera, amiga de Ramona Benítez, dedicó un conmovedor mensaje de despedida y mostró su dolor por su fallecimiento. “Ay Ramo, se me desmorona el corazón. Recuerdo ese día que nos abrazamos y lloramos juntas, tú tenías el ojo morado fruto de otro golpe más de él. Pero me dijiste ahora estoy tranquila Flor él está preso. A las dos semanas salió, tú rápido fuiste a la comisaría en busca de otra denuncia, fueron 17 denuncias que le hiciste y no sirvió de nada”, inició.

“Hoy te pudiste escapar de él porque te seguía a todas partes, te estabas yendo hacer la denuncia número 18 para que te dejara en paz y sin embargo te arrebató la vida. Me duele abrazarle a tus viejos y no poder decir nada. Me pongo en su lugar y le quitaron una hija, no hay dolor más grande que ese. Te fuiste y no hay vuelta atrás”, concluyó.