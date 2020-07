México: sujeto agredió a mujer que salió a correr en parque con mascarilla

El uso de la mascarilla es una medida obligatoria para toda persona que quiera salir a correr en medio de la pandemia por coronavirus. Los gobiernos de diferentes países han establecido esta norma para evitar la propagación y rebrote de la COVID-19 tras el levantamiento de la cuarentena en muchas naciones.

Cuando todo parecía que volvía a la “nueva normalidad”, una mujer denunció el pasado 10 de julio que mientras corría en el Parque Hundido (México), fue golpeada brutalmente por un hombre. La víctima, identificada como Claudia Revilla, reveló que el hombre la agredió varias veces y la última fue un puñetazo que le dejó el rostro hinchado.

“Hoy justo en el tramo que corro sobre la pista es que volvió a cruzarse en mi camino, pero esta vez ya no solo busco ponerse de frente, ya no solo empujó a otra mujer, simplemente se me abalanzó y me aventó el puñetazo”, indicó Revilla en su cuenta de Facebook.

La publicación de Claudia Revilla en redes sociales.

“Porque ni una mujer se merece vivir una agresión, porque me quiero, porque las autoridades de la CDMX y la alcaldía me asesoraron y apoyaron de forma sensible y por las miles de brujas, corredoras, mujeres, hombres, amigas y amigos…”, agregó la mujer quien compartió la denuncia contra el sujeto.

