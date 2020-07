El nuevo coronavirus ha generado que países de todo el mundo detuvieran las actividades y económicas con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas; sin embargo, en el camino se ha generado la crisis financiera.

Ante lo que vienen afrontando diversos países debido a la suspensión de las actividades económicas, un grupo de empresarios y herederos, llamado ‘Millonarios por la humanidad’, ha solicitado a sus gobiernos que aumenten los impuestos a los más ricos para ayudar a financiar programas estatales debido a la pandemia del coronavirus.

“No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las unidades de cuidados intensivos. No conducimos las ambulancias que los llevan a los hospitales. No llenamos los estantes de los supermercados ni somos los que reparten comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero, y mucho”, comienza la carta publicada este lunes, en el sitio web Millonarios por la Humanidad.

En la carta firmada por 83 millonarios de varios países, principalmente de EE. UU., entre cuales figuran la heredera de Disney, Abigail Disney, el guionista británico Richard Curtis, y el empresario danés Djaffar Shalchi, mencionan la ayuda que desean brindar a los más necesitados frente a esta crisis de salud y económica.

“El dinero se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que el mundo se recupere de esta crisis”, aseguran en el comunicado que incluye la firma de más de 80 firmantes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca y Nueva Zelanda.

En su carta, publicada antes de la próxima reunión del G20, que se realizará este 11 de julio, 'Millonarios por la humanidad' advierte que el brote podría llevar a millones de personas más a la pobreza y poner en peligro el funcionamiento de los sistemas de salud pública, por lo que "los mandatarios deben asumir la responsabilidad de recaudar fondos" y "gastarlos de forma justa".

Cabe mencionar que, esta carta realizada por el grupo de millonarios no es la primera, en el 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, un grupo de cientos de estadounidenses con grandes fortunas llamados ‘Millonarios Patrióticos’ se comprometieron a promover políticas públicas para fomentar mejores salarios para los trabajadores y para asegurar que millonarios, multimillonarios y corporaciones paguen una “parte justa de impuestos”.