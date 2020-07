EE.UU.: Joe Biden le quita victoria a Donald Trump en Texas

Estados Unidos. Lastrado por la mala imagen de su gestión en la crisis del coronavirus, el presidente Donald Trump podría perder el mayor bastión conservador, Texas, donde, según una encuesta publicada este domingo, el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le aventaja por cinco puntos.

Según un sondeo del diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, el exvicepresidente Joe Biden ganaría hoy las elecciones en ese estado con el 46 % de los votos, por el 41 % de Trump.

PUEDES VER Trump propuso vender Puerto Rico tras ser asolada por el huracán María, según exsecretaria

A falta de poco más de cien días para las elecciones del 3 de noviembre, la clave estaría en el 9 % de los votantes que todavía sigue indeciso en el estado.

En esta ronda de entrevistas Biden mejora con respecto a la encuesta que ambas entidades realizaron en abril pasado y que mostraba un empate al 43 % de intención de voto entre los dos grandes candidatos.

PUEDES VER Donald Trump aparece con mascarilla en público por primera vez

En esta ocasión, las entrevistas se realizaron entre el 29 de junio y el 7 de julio y el margen de error es de más/menos 2,24 puntos porcentuales, por lo que Biden tiene un ligero margen de tranquilidad.

Algo mejor parado sale Trump en otra encuesta realizada en Texas y publicada este domingo por la cadena CBS, que le da un punto de ventaja al republicano sobre Biden, aunque en un sondeo con una cuarta parte menos de entrevistados que el de The Dallas Morning New. Los representantes de la campaña del presidente no han respondido por los datos hechos públicos.