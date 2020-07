Escocia: sufre infarto durante concierto virtual, pero a los segundos se levanta y continúa cantando

Una pareja de esposos tuvo la grandiosa idea de realizar un concierto virtual para recaudar fondos y ayudar al área de sanidad de la localidad de Angus en Escocia. Todo marchaba bien, los Monwatt pasaban un momento agradable cuando, en un instante, el hombre cayó al piso producto de un ataque al corazón.

Alan Monwatt, un cantante de 61 años, conocido por ser un hombre solidario y apoyar a los demás con sus obras de caridad, quiso recaudar dinero para brindar algo de ayuda a los hospitales aledaños. Durante uno de los últimos recitales que llevó a cabo, el hombre sufrió un infarto, pero se lo tomó con ironía.

PUEDES VER: Florida batió récord de casos positivos en un solo día y ciudadanos llenaron playas de Miami

El hecho ocurrió en plena sesión virtual por Facebook Live, en la página Fae oor Living Room, cuando Alan estaba entonando las últimas estrofas de una canción. Cayó al piso, pero segundos después, se levantó, tomó agua y volvió a agarrar el micrófono, ante la vista anonadada de los espectadores, según explicó el medio The Courier.

“Yo sabía que algo no iba bien y hasta bromeé con que él se iba a desmayar y me dejaba sola, pero en un par de minutos me dijo que estaba listo para continuar”, dijo Val, esposa de Alan luego de la caída. Contó que la ambulancia llegó a los pocos minutos de la emergencia y lograron identificar el problema: “ellos me dijeron que Alan había sufrido un ataque de corazón”.

“Ha sido muy estresante y estamos esperando para conocer los resultados de otras pruebas, pero ha significado mucho ver todo ese apoyo para Alan y nos ha ayudado de verdad”, comentó Val sobre la oleada de mensajes que desean a su marido una pronta recuperación.

Según información de la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo y afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos. Más del 80 % de las defunciones por esta causa se producen en esos países.

El consumo de tabaco, una mala dieta malsana y la inactividad física aumentan el riesgo de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, recomiendan la realización de actividad física todos los días de la semana para ayudar a prevenir este tipo de enfermedades.