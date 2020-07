Una mujer decidió aceptar un trabajo como lavaplatos en un asilo de Jacksonville, Florida (Estados Unidos), pero no por necesidades económicas, sino para estar al lado de su pareja. Mary Daniel, de 57 años, contó a Today que solo había podido ver a su esposo Steve, de 66 años, a través de una ventana debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Todo marchaba bien, Mary visitaba a su esposo diariamente, pero su situación cambió gracias a una orden del gobernador de Florida, Ron de Santis. En la nueva norma ya no se permitía visitas de familiares a pacientes de asilos debido que eran considerados como lugares de alto riesgo para fuentes de contagio de COVID-19.

Steve es un residente del Rosecastle en Deerwood, un centro especializado en cuidados de la memoria debido a que padece de Alzheimer. Según reveló Mary, Steve se mudó a la residencia el año pasado. Ella dijo que fue una decisión difícil, pero finalmente su esposo había demostrado que prosperaba en un entorno donde tenía oportunidades para socializar. No obstante, todo cambió con la pandemia.

Ella siguió yendo todos los días para ayudarle a alistarse a dormir hasta que la llamaron y le dijeron que no podía volver debido a la orden. “Fui a verlo todas las noches, le ayudaba a irse a la cama. Fui a visitarle el 10 de marzo, pero el 11 de marzo me llamaron y me dijeron que no podía volver”, señaló Mary.

Daniel explicó que ella trató de visitar a su esposo y verlo a través de una ventana, pero el hombre solo lloró y no entendía lo que estaba sucediendo. En ese momento, ella pidió a la residencia un puesto para laborar como voluntaria.

Mary se ofreció como voluntaria, pues temía que su esposo la olvide ante la enfermedad que padece (Foto: Today)

Después de 114 días, el ancianato le ofreció a Mary un trabajo para poder estar más cerca de su cónyuge. Debido a la enfermedad del hombre y a la cantidad de tiempo que había pasado, Mary temía que su compañero por 24 años ya ni la reconociera. Pero no fue así. “Me tocó la cara incluso con la mascarilla puesta y me miró. Solo tocar su brazo y estar tan cerca de él después de 114 días me alegró”, compartió la mujer.

Mary asiste dos veces por semana al asilo y luego pasa las tardes como antes hacía, ayudando a su esposo a alistarse a dormir, según reportó Today.

De acuerdo a la mujer, la residencia de 50 personas no ha tenido ni un caso, y ella se ha hecho varias pruebas que han dado negativo, además de un entrenamiento estricto que tuvo que hacer antes de comenzar a trabajar.

La dama invita a personas a unirse a su nuevo grupo de Facebook llamado “Caregivers for Compromise” o Cuidadores apoyando el compromiso. Espera que con suficientes participantes se pueda persuadir al gobernador a reconsiderar visitas en los hogares de ancianos con medidas de seguridad.