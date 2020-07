Diego Armando Marandona difundió un mensaje en apoyo al chavismo el último sábado. En esta oportunidad, dirigió palabras a Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, luego de informar que había dado positivo a la COVID-19.

El Aissami es uno de los hombres que aparece en la lista de los más buscados por la justicia de Estados Unidos por supuesta vinculación al narcotráfico y el terrorismo.

En redes sociales como Twitter fue difundido el mensaje del campeón de mundo con Argentina (1986) en el que desea “pronta recuperación” al ministro chavista, luego que de que este admitiera que tiene COVID-19.

“Me contaron que estás infectado (de COVID-19), pero le vas a ganar porque Dios va a querer y toda Venezuela está pidiendo por vos. Desde acá en Argentina voy a hacer una cadena de rezos para que te cures pronto”, expresó el exjugador de fútbol.

Posteriormente, El Aissami respondió el clip en Twitter, alegando que “no dejará mal a la estrella del fútbol”.

“Querido Diego, he recibido tu mensaje que me llena de fuerza y de alegría, ¡como tantas que nos obsequiaste en cada VICTORIA! Te prometo no dejarte jamás Diego, ni en esta ni en las próximas que el destino nos imponga. Desde mi Patria que te admira, ¡TE QUIERO pibe! Viva MARADONA”, agregó el dirigente chavista.

Miembros del chavismo contagiados de COVID-19

En días pasados, el número dos del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que tiene COVID-19 a través de su cuenta en Twitter.

Contó, además, que cumple su tratamiento y está aislado.

Tareck El Aissami, ministro de Petróleo y el gobernador del Zulia, Omar Prieto, también confirmaron que dieron positivo a coronavirus.