Reino Unido: mujer fingió ser ciega y obtuvo más de 1.2 millones de dólares del Gobierno

Una mujer de 65 años del Reino Unido fue condenada a tres años y ocho meses de prisión tras descubrirse que estafó al Gobierno británico haciéndose pasar por una invidente con esclerosis múltiple. Gracias a este engaño, la implicada se hizo con más de 1.2 millones de dólares.

Christina Pomfrey empleó dos identidades para obtener beneficios del Estado: bajo dicho apellido solicitó ayuda para ella y para adaptar a su “discapacidad” el bungalow de su tercer esposo en la localidad de Oldham; mientras que bajo el apellido Brown, de su segundo marido, pidió un subsidio en Runcorn. La mujer afirmaba ser soltera y cuidada por familiares y amigos.

El engaño comenzó en 2002 y fue puesto al descubierto durante una inspección del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido en 2017. Los agentes la grabaron haciendo cosas que supuestamente no podía, como conducir, leer el periódico y recoger a sus nietos del colegio.

Christina junto a su esposo John. El hombre se enteró del fraude gracias a un policía. Foto: Daily Mail.

John Pomfrey, su esposo, se enteró del asunto cuando un policía le mostró una copia de la licencia de conducir de su pareja y le recordó que las personas invidentes no las poseen. El hombre fue arrestado junto a Christina.

“La gente piensa que debí haber sabido de sus planes y a dónde fue el dinero, pero la respuesta a ambos es que no tengo la menor idea”, aseguró el hombre al diario Daily Mail. “Ella ha destruido mi vida y no puedo perdonarla. Es la mujer más astuta que he conocido”, agregó.

Christina fue declarada culpable de fraude, contabilidad falsa y fabricación o suministro de artículos para su uso en estafas. “Este era dinero al que no tenías derecho. Dinero que pudo haber ido a personas que lo merecían justamente”, indicó la jueza Sophie McKone, citada por el referido diario del Reino Unido.