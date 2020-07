Carmen Greentree soñaba con convertirse en una surfista de renombre y mostrar su destreza en certámenes internacionales. Nacida en la costa de Nueva Gales del Sur, ni bien terminó el colegio se mudó a Gold Coast, en la costa de Australia, famosa por sus largas playas de arena.

Allí compartió olas con surfistas famosos como Steph Gilmore, Mick Fanning y Joel Parkinson. El deporte, sin embargo, no pudo salvarla de una profunda depresión que la aquejó.

“Estaba realmente devastada. Durante siete años de mi vida estuve al 100 %, de mañana a noche, centrada únicamente en ser campeona mundial. Nada importaba más que eso. Fue un escape”, ha contado Carmen Greentree a la cadena Nine News.

De modo que hizo maletas otra vez y apuntó hacia la ciudad de Dharamshala, en la India, donde había planeado visitar el mayor templo de budismo tibetano y entregarse a la meditación.

“La gente se preocupó cuando le dije que me iría. Lo único que me dijeron fue que siempre pasara por una agencia de turismo del gobierno al reservar mis boletos”, recordó.

Al llegar a Delhi en 2004, con solo 22 años, un hombre se acercó a Carmen Greentree y le dijo que podía llevarla a donde comenzaría su despertar espiritual. Aceptó después de pensarlo unas horas. Y a la mañana siguiente, llegó a una casa flotante en el lago Dal, cerca de la capital de Srinagar, donde vivía la familia de su supuesto guía.

Allí le quitaron sus boletos aéreos, su pasaporte, sus pertenencias. “Me retuvieron contra mi voluntad y me dijeron que harían lo que quisieran”. Durante los siguientes dos meses, Carmen fue abusada física y sexualmente a manos de un hombre llamado Rafig.

“Pedí irme en varias ocasiones. Empecé a recibir una bofetada en la cara. No sé cuántas veces me violaron, perdí la cuenta. Lo he bloqueado tanto que ya no recuerdo la mayoría de los ataques”, dijo.

Tal fue el control de su torturador que una noche, flotando en el lago Dal, le dieron un teléfono móvil y la obligaron a llamar a su padre hasta Australia, pidiéndole que enviara sus posesiones hasta la India.

Fue solo más tarde cuando ella también descubrió que su abusador le había robado $7.000 de su cuenta bancaria. Después de permanecer secuestrada durante dos meses, la suerte de Carmen Greentree cambió de la manera más improbable.

Su amiga Katherine soñó que estaba en problemas. Fue una señal casi divina. Usando el mismo número de teléfono con el que Carmen contactó a su padre, su amiga Kat pudo comunicarse con ella y averiguar su ubicación. También llamó a la Policía india y a la embajada de Australia.

Ahora, de 37 años y con una familia propia, Carmen quiere que su pesadilla en la India sirva de advertencia para otras jóvenes que viajan al extranjero. Carmen fue rescatada horas después, y sus abusadores, finalmente arrestados y acusados.

Dieciséis años después, la ahora madre de tres hijos ha decidido contar su historia para inspirar a otras víctimas a “sanar”.

“Escribí mi libro para mostrar cómo aprendí y cómo me curé. Quiero que la gente lo lea y espero que puedan crear una buena vida específica de lo que haya sucedido”, apuntó.