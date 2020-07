Expertos alertan por invasión de mascarillas y guantes en grandes ríos y playas de Europa

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, las autoridades recomiendan el uso de mascarillas y guantes como una forma de protección para evitar contagios de la COVID-19. No obstante, el constante uso de estos artículos ha causado que siete grandes ríos de Europa se vean afectados ante la contaminación plástica, según informó un portavoz de la Fundación Tara Ocean.

“Los científicos de los laboratorios asociados de Tara han encontrado sistemáticamente guantes y mascarillas en las orillas y las playas de siete ríos europeos, durante la toma de muestras realizadas en junio”, declaró a la radio France Inter Romy Hentinger, responsable del activismo y de la cooperación internacional de la fundación.

“Es preocupante ya que se puede deducir que otros ya han llegado al mar”, agregó la portavoz, que subrayó que las mascarillas de un solo uso, en polipropileno y muy finas se van a fragmentar rápidamente.

Siete grandes ríos de Europa se vean afectados ante la contaminación plástica. (Foto: Merca2)

“La expedición de mayo a noviembre de 2019 sacó a la luz la presencia de microplásticos en el 100 % de las muestras de agua, lo que demuestra que estos están ya presentes en los ríos y no se degradan en el mar, bajo la influencia de los rayos UV y la sal como se pensaba”, explicó Martin Hertau, capitán de este laboratorio flotante.

“Esos microplásticos representarían más del 90 por ciento de los 5.000 millones de pedazos de plásticos que flotan en la superficie de nuestros océanos”, consideró la fundación, que trabajó en esta misión con 17 laboratorios de investigación, bajo los auspicios del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés.

Entre los afectados por la basura sanitaria se encuentran los ríos Támesis, Elba, Rin, Sena, Ebro, Ródano, Tíber, Garona y Loira. Los especialistas esperan los resultados finales de las muestras recopiladas en los afluentes.

La omnipresencia de esos microplásticos “imposibilita la limpieza de los ríos. Las soluciones contra esta hemorragia están en tierra, definitivamente”, sostuvo Romain Troublé, de Tara Océan.

Existen algunos proyectos como ‘Vivir sin plástico’ que tratan de demostrar a la población que se puede vivir sin utilizar productos fabricados con materiales no biodegradables. En el caso de las mascarillas, no podemos prescindir de ellas, pero sí utilizar las de tejidos reutilizables, de manera que podamos reducir el número de barbijos innecesarios. Lo que ocurre en los océanos repercute en nosotros aunque no seamos conscientes y es probable que la destrucción del ecosistema sea la peor pandemia que pueda vivir la humanidad.