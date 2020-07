Trump propuso vender Puerto Rico tras ser asolada por el huracán María, según exsecretaria

El presidente estadounidense Donald Trump planteó la posibilidad de vender Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos (EE. UU.), luego de que la isla fuese asolada por el huracán María en 2017, aseveró una exfuncionaria de la Administración.

Elaine Duke, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional del mandatario de EE. UU., sostuvo el sábado 11 de julio entrevistada por el diario The New York Times que Trump actuó más como un “empresario” en uno de los momentos más difíciles de la emergencia que enfrentaba la isla.

“Las ideas iniciales del presidente fueron más las de un hombre de negocios”, declaró Duke. “¿Podemos externalizar la electricidad?, ¿podemos vender la isla?, ya sabes, ¿o desinvertir en ese activo?”, habría preguntado el jefe de Estado.

En octubre de 2017, durante una visita a la isla, Trump fue criticado por haber lanzado papel higiénico mientras la población sufría las consecuencias del huracán María. Foto: AFP

Duke, quien fue secretaria adjunta de Seguridad Nacional por un año hasta que dejó su cargo en abril de 2018, precisó que la propuesta nunca fue considerada o discutida con seriedad.

También hace dos años el Times había reportado que Trump consultó a un funcionario que si era posible cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, una enorme isla que pertenece a Dinamarca. De hecho, en 219 el dignatario admitió que estaba “interesado” en ese territorio.

Alcaldesa responde en Twitter

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a través de su cuenta verificada de Twitter pidió este domingo 12 de julio respeto para Puerto Rico luego de la revelación de Elaine Duke, que fue informada por uno de los medios más reputados de la isla.

Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo Presidente y yo sea Gobernadora pues dicen “ustedes no tienen una buena relación”. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá. https://t.co/CVDp1WaDUm — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) July 12, 2020

“Muchas veces me preguntan si no me preocupa que Trump siga siendo presidente y yo sea gobernadora pues dicen ‘ustedes no tienen una buena relación’. Di a respetar a Puerto Rico y lo daré a respetar siempre frente al que sea, aquí o allá”, señaló Cruz.

En otro tuit dejó la interrogante: “La pregunta debe ser cómo Wanda Vazquez (gobernadora de Puerto Rico) y Jennifer Gonzalez (representante de la isla ante el Congreso en Washington) siguen apoyándolo —a Trump— después de tanta falta de respeto a los nuestros”.

“¡Dar a respetar a nuestra gente no es cuestión de idelogía, es cuestión de dignidad propia!”, subrayó Cruz, quien aspira a ser gobernadora de Puerto Rico en las elecciones generales que se efectuarán en noviembre próximo.

El huracán María azotó Puerto Rico en 2017, cuando fallecieron más de 3.000 personas. La destrucción fue tal que las autoridades locales tuvieron que pedir ayuda financiera a Estados Unidos, un hecho que distorsionó el presupuesto federal, según dijo Trump.