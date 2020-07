Trump dijo que el 99 % de casos de COVID-19 son “inofensivos” y experto le responde

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentran nuevamente en el centro de la polémica.

En una conferencia, en la que el mandatario dio a conocer las cifras de contagiados por COVID-19 en el país, dijo que el 99 % de los casos son “totalmente inofensivos”. Esta situación provocó la respuesta del doctor Antonhy Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU.

“Ahora les hemos hecho pruebas a casi 40 millones de personas. Al realizarlo, mostramos casos ––el 99 % de los cuales son totalmente inofensivos–– y resultados que ningún otro país puede mostrar porque ningún otro país tiene la cantidad de pruebas que nosotros tenemos. No en términos de números o en términos de calidad “, explicó Trump desde la Casa Blanca, afirmando nuevamente que el aumento de casos de coronavirus es afectado por el número de pruebas.

Ante la desafortunada frase, Antonhy Fauci mencionó que estaba “tratando de averiguar” de dónde sacó el presidente estadounidense esos datos. En entrevista con el medio The Financial Times, el principal médico de Washington explicó: “Lo que creo que sucedió es que alguien le dijo que la mortalidad general es del 1 %, y el presidente interpretó que el 99 % no es el problema. Obviamente ese no es el caso”.

Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, al 10 de junio se han registrado más de 3.143.000 casos de contagios por coronavirus en los Estados Unidos y 143.000 muertes. Estas cifras representan un punto de inflexión en la imagen del presidente Donald Trump, quien se juega la reelección en noviembre de este año.