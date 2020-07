El reconocido abogado y columnista chino-estadounidense, Gordon Chang, autor del libro ‘El próximo colapso de China', calificó de “creíble” la acusación de la viróloga Li-Meng Yan, quien señaló al Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de encubrir el coronavirus meses antes de la pandemia.

Tras la entrevista, publicada este viernes 10 de julio, Chang señaló que las declaraciones de Li-Meng Yan han impactado porque “lleva un mensaje discordante con lo que escuchamos”.

“Hay mucha gente que propaga los discursos de China en este país porque es políticamente conveniente a corto plazo. Y, por supuesto, estamos en una temporada política”, comentó el letrado, quien trabajó en el país asiático durante casi dos décadas.

“Sin embargo, Li-Meng Yan dice: esto no es asunto político, entonces es muy importante que la escuchemos porque corrobora lo que la OMS y el Gobierno hicieron en ese crítico período de enero”, zanjó en un enlace con Fox News, el medio que entrevistó en exclusiva a la viróloga.

Li-Meng Yan, nacida en Hong Kong, escapó del gigante asiático en abril pasado, tras ser silenciada por “saber información que pudo salvar miles de vidas” del coronavirus (COVID-19).

En una reveladora entrevista con Fox News, contó que planeó su fuga, empacó su bolso y se escabulló de los sensores y cámaras del aeropuerto. Si la atrapaban, podrían encarcelarla o dejarla “como uno de los desaparecidos”.

Li-Meng Yan fue hostigada por el Gobierno porque, según su relato, advirtió de la letalidad de la cepa “muchísimo antes” que cualquier ente oficial.

La experta aseguró que esta información también la sabía Malik Peiris, quien según la web de la OMS es “asesor” en el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la Neumonía del nuevo coronavirus (COVID-19).

Según Li-Meng Yan, Peiris supo sobre el rápido crecimiento de los casos de COVID-19 en enero de 2020, “pero no hizo nada al respecto”. Li-Meng Yan, ahora escondida, agregó que el Gobierno está tratando de destruir su reputación. Llegó a Estados Unidos el 27 de abril, tras volar por casi 13 horas. Funcionarios de aduana la detuvieron.

“Les rogué que no me dejen volver a China porque he venido a decir la verdad sobre la COVID-19, protéjanme. Sino me va a matar... van a matarme”, dijo.

Ante ello, Gordon Chang recordó que hay dos teorías principales sobre cómo se propagó el coronavirus, una pandemia que ya produjo al menos 561.551 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre.

“La primera es que saltó de un animal a un humano y la otra, que fue una liberación accidental del Instituto de Virología. Y tengo que decir que mi opinión es la última. Eso es extremadamente sospechoso. Sabemos, además, que un general chino fue puesto a cargo del laboratorio en algún momento alrededor de marzo. Y creo que limpió el laboratorio para evitar que el mundo conozca cualquier evidencia de lo que estaba sucediendo”, apuntó.