TikTok se ha convertido en la red social más usada en la cuarentena por coronavirus donde las familias cuelgan sus videos. Este es el caso de un niño de dos años que ha causado furor en Argentina y su historia es una lección de vida. El protagonista se llama Valentino Labra.

Valentino o Valen, como lo llama su papá ‘Nacho’ Labra, nació con displasia diastrófica, un trastorno poco frecuente caracterizado por talla baja con extremidades cortas. Un día antes del parto, quedaron desconcertados porque la mamá se hizo una ecografía que arrojó que el fémur de su hijo era más pequeño de lo normal.

Valentino Labra y su papá Nacho, causan furor en Tik Tok. Foto: Instagram - Nacho Labra.

“Los médicos no tenía un diagnóstico cierto. No sabían qué decirnos. Nunca habían visto un caso como el suyo. Estábamos solos. Éramos chicos. Yo tenía 22 y ella 20. Pasamos horas sin dormir. De un lado a otro. Viajamos a Buenos Aires. Nos atendieron en el hospital Garrahan. Nos dijeron ‘Valentino tiene displasia distrófica y es el sexto caso conocido en el país’”, contó a TN Show.

Información de la enfermedad y la motivación

‘Nacho', joven ferroviario de Tandil, provincia de Buenos Aires, y su esposa pasaron una etapa difícil, pero no podían bajar los brazos. Empezaron a informarse sobre la enfermedad para saber los cuidados que debían tener. En diciembre del 2018, cuenta ‘Nacho', a Valentino lo operaron luego de haber nacido con los pies hacia adentro con una inclinación para arriba. La fuerza de su pequeño, quien está en tratamiento para poder caminar, es la motivación de ellos.

"Valen va a tener que pasar por muchos tratamientos. Muchísimos. La verdad es que él pone lo mejor de sí. Y eso nos da fuerzas para seguir. Nosotros lo único que queremos es que el día de mañana, cuando tenga 18 años, pueda ir a hacer un mandado, tener su trabajo, su independencia. No me importa si va a medir un metro veinte, dos metros, cincuenta centímetros. Lo que quiero es que sea feliz", expresó.

Furor en TikTok

‘Nacho’ Labra se creó una cuenta en TikTok y comenzó a subir varios videos con Valentino, con su mamá, hermana. En pocas semanas, los clips alcanzaron miles de reproducciones y las personas empezaron a compartirlos en WhatsApp, Facebook, Instagram. Además, recibieron cientos de mensajes positivos de diferentes partes del mundo y le agradecieron por ser un gran padre con su hijo.

"Valen entró en el corazón de todos. Yo no tengo más que agradecer. La cantidad de amor que hay en este país y en el mundo, no me había dado cuenta. Yo creía que vivíamos en un mundo de gente mala, y no. Hay mucha gente buena, y que da mucho amor. Y eso llega. Me encantó que la gente se acercara. ¿Qué pasa cuando tienes este tipo de problemas? Te escondes, te haces un ermitaño y se te hace difícil salir a la vida o te abres y recibes todo el amor de la gente", explicó.

“Muchos me dicen ‘gracias por ser con Valen como eres’, ‘no le pudo haber tocado mejor papá’, ‘gracias por no haberlo descuidado’, ‘gracias por no haberlo abandonado’. Y me pregunto: ‘¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo puede haber padres que no se hacen cargo de sus hijos?’. El padre que no se hace cargo, no se da cuenta de lo que se pierde. ¡Ser papá es algo hermoso!”, concluyó.