Una mujer de 60 años acudió al hospital de la ciudad de Terre Haute, en Estados Unidos, estando boca abajo mientras que su esposo la agarraba firmemente de los pies para mantenerla con vida. Gracias a la rápida atención del profesional de la salud, la paciente se salvó de un final fatal.

Según reveló el portal Discovery Magazine, el electrofisiólogo cardíaco del estado de Indiana se encontraba de guardia y escuchó que una discusión se llevaba a cabo en la puerta de urgencias del nosocomio.

Luego de dirigirse al sitio, encontró a un individuo de más de dos metros sujetando a una mujer por sus tobillos, que pedía desesperadamente atención médica para ella.

El hombre afirmaba que debía mantenerla en esa postura para conservarla con vida. Además, luchaba con el personal de seguridad, quienes trataban de detenerlo ya que pensaban que su proceder no era el correcto ante la situación. En ese instante, el especialista Janeira intervino para comprender lo que estaba pasando.

Aparentemente, la paciente conocía al doctor, puesto que un día anterior había ido al mismo establecimiento por un bloqueo cardíaco completo. En esa ocasión, se le puso un marcapasos para que la ayudara con su lento ritmo del corazón.

Su esposo contó que ella perdió el conocimiento y la llevó a su cama para que auxiliarla. Luego, recuperó la conciencia por unos segundos, pero se volvió a desmayar cuando intentó ponerse de pie. “La agarré por los tobillos y volvió a recuperar la consciencia”, explicó a Janeira.

“Si me pone en la cama o en posición vertical, me desmayo de nuevo”, dijo la sexagenaria. “Lo hemos intentado cuatro veces, y cada vez que me cambia de posición, me voy al mundo de los sueños”, añadió.

El galeno demoró unos momentos en comprender lo que estaba sucediendo. Al parecer, el cable de su marcapasos se desconectó y volvía a hacer contacto cuando la mujer de la tercera edad estaba boca abajo. Para estabilizarla decidió derivarla a la sala de operaciones para que pudieran practicarle una nueva intervención quirúrgica y de esa manera reconectar el cable.