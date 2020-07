Este 12 de julio iniciará un periodo climático en México que calentará a varios estados. El fenómeno conocido como canícula o sequía intraestival generará temperaturas hasta los 45 grados acompañado de un descenso considerable de las lluvias.

La canícula es el periodo con mayor temperatura de todo el año para las costas del océano Pacífico, el Caribe y el golfo de México; es decir, las partes más cercanas al mar y al Ecuador. Otro de los efectos será la poca nubosidad, por lo que habrá cielos despejados.

Los estados donde se sentirá intensamente el calor abrasivo son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

El Gobierno de México recomienda usar protección solar, evitar los rayos del sol y las actividades al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Por otro lado, es recomendable cubrirse con sombrillas, gorras o sombreros.

Canícula en México. (Foto: Gobierno de México)

¿Qué es la canícula?

La canícula es un periodo de elevación de temperatura durante los meses de julio y agosto en las zonas continentales más cercanas a los océanos. Este fenómeno también se produce en el hemisferio sur, aunque en otras épocas del año.

En el hemisferio norte, se genera luego de varias semanas del solsticio de verano, el cual se produce el 21 de junio. Cabe resaltar que este momento marca el inicio del verano boreal, mientras que en la parte sur del planeta comienza el invierno.

¿Qué significa “canícula”?

El término canícula para este fenómeno térmico no tiene definido su origen, ya que existen versiones que apuntan hacia una posible referencia a la palabra can; es decir, perro. Y es que en siglos pasados la canícula iniciaba justamente cuando la constelación Can Mayor volvía a ser visible en el cielo.

Otras posibles respuestas indican que antiguamente los hombres dedicados a la agricultura notaron que aproximadamente el 15 de julio iniciaba un periodo de sequía, pero que podrían reiniciar sus trabajos en el campo en agosto. En estos días, se podía apreciar a la constelación del Can Menor en los más alto del cielo.