Kenia: hombre cae desde un cuarto piso al tratar de escapar del ataque de un babuino [VIDEO]

Un hombre cayó del cuarto piso de un edificio, ubicado en la ciudad de Nairobi, Kenia, al intentar escapar del ataque de un babuino salvaje. Tras la violenta caída, logró sobrevivir, pero terminó con el brazo fracturado, el dedo cortado y sufrió algunas lesiones en su rostro.

Todo empezó cuando un conductor de matatu, minibuses tradicionales adornados con grafitis que usan los ciudadanos como medio de transporte público, se encontraba en su domicilio del barrio de Kayole, cuando escuchó gritos de varios vecinos.

Los habitantes del lugar, rememoró el poblador identificado como Dickson Maina, quedaron “conmocionados” por la aparición del mamífero en el tejado de una construcción. Luego, el chofer motivado por la curiosidad comenzó a trepar la edificación para observar al animal, informó el portal Tuko.

Posteriormente, Maina escala por una reja para aproximarse al babuino, que se mantuvo inmóvil por un momento. Instantes después, otra persona que se encuentra a un par de metros le lanza un objeto al ejemplar.

Ante la situación, el primate reacciona y camina en dirección a Maina, como muestra la grabación. El individuo queda sorprendido y, al tratar de evadirlo, se desestabiliza y cae. Luego, el autor del video enfoca al keniano en el suelo, quien con algo de esfuerzo, se pone de pie y camina lentamente.

En conversación con portal Standard, el conductor contó que primero impactó contra un panel divisorio metálico que le ocasionó el corte de uno de sus dedos. Tanto la fractura del brazo como las heridas en la cara resultaron de la caída en el piso.

“La multitud que perseguía al animal vino a rescatarme después de que me vieron caer y me llevaron al hospital”, señaló Maina al medio local. “Si es posible, me gustaría ser compensado por esto porque tendré que esperar a que mi mano se cure antes de poder retornar a la rutina”, añadió.