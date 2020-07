Argentina: mujer denunció que fue obligada a trabajar y la despidieron al contagiarse de COVID-19

Una joven mujer denunció que fue despedida de su centro de labores después de contagiarse de coronavirus en el mismo comercio, a donde fue obligada a asistir pese a la cuarentena decretada por el Gobierno de Argentina.

Evelyn López era la empleada de una panadería ubicada en el partido de Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires, quien fue despedida arbitrariamente luego de que los propietarios del negocio se enteraran que había sido infectada por COVID-19.

La mujer escribió una publicación en su cuenta de Facebook donde contaba que de los 50 empleados del negocio, 26 estaban contagiados, pero la panadería seguía funcionando sin importarles el riesgo de contaminación. Luego de eso, López recibió una carta documento donde le anunciaban que estaba despedida.

“Yo estoy segura de que me contagié acá porque ya había otros empleados contagiados y con síntomas y no los aislaron”. En diálogo con C5N, Evelyn agregó: “Tomaron la decisión cuando vino personal del Ministerio de Salud a decir que había una denuncia de casos positivos y ahí me dijeron que me fuera a casa, pero me pidieron que no dijera que estaba trabajando con síntomas”.

Según relató Evelyn, los dueños del establecimiento le dijeron que solo le iban a pagar el mes trabajado y vacaciones. “Ellos dicen que me llamaron y que yo los insulté. Puedo demostrar que jamás recibí esa llamada y mucho menos les falté el respeto”.

Además, aseguraron que “la publicación en mis redes sociales es una forma de calumnia y difamación contra su negocio”. López se enteró el 23 de junio que estaba contagiada luego que su padre la llamara al trabajo para decirle que él y otros integrantes de la familia también dieron positivo. La mujer dio aviso a los dueños para hacer el aislamiento, pero ellos no se lo permitieron. Luego, llegó el despido.