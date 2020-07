Argentina: madre prestó su vientre a su hija sin útero para cumplirle el sueño de tener un bebé

Una joven de Argentina que quería ser madre vio este anhelo truncado al perder su bebé y su útero. Viéndola en esa situación, su progenitora le prestó su vientre para que pudiera llevar allí a su hijo. Aunque el embarazo tuvo sobresaltos, la mujer dio a luz con éxito.

Daniela Benítez quedó embarazada a los 22 años. A las 32 semanas, ella no se sintió bien y tuvo que ser trasladada a un hospital de Lomas de Zamora. Cuando despertó, se enteró que su bebé no resistió. Pero eso no fue todo.

“Me dijeron que me habían sacado el útero: ‘No vas a poder ser mamá nunca más’. Todo el mismo día. Yo lo único que quería era ver a mi bebé”, relató la joven al diario Clarín de Argentina. La madre de Daniela, Sandra, le propuso ayudarla a cumplir su sueño “de alguna manera”.

Los tres viven juntos en una humilde casa de El Jaguel, Argentina. Foto: Clarín.

La joven exploró opciones como la adopción, pero esta era complicada debido a su pobreza. Entretanto, Sandra comentó su caso y le recomendaron ir a un médico para ver si el pedazo de útero de su hija podía crecer. El galeno negó esta posibilidad, pero dijo que Daniela tenía óvulos para procrear.

“¿Y yo no lo puedo llevar como una mamá canguro?”, preguntó entonces la madre.

El embarazo de Sandra no fue fácil. Foto: Clarín.

Daniela y su progenitora recurrieron a la subrogación de vientre, que pudieron financiar con las indemnizaciones de la señora y de la pareja de la joven. Luego de tres años de estudios, Sandra quedó embarazada a los 50 años.

Al tercer mes, la mujer casi perdió al bebé y debió ser internada. Pero Sandra resistió y Dante nació en noviembre de 2016 con dos kilos y medio de peso, para felicidad de su madre. Los tres viven juntos desde entonces en su casa de El Jagüel, Argentina.