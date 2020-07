Pico y Cédula miércoles 8 de julio: ¿quiénes tienen permiso para el tránsito libre HOY en el territorio colombiano?

Salir a la calle, a trabajar o a sitios de comercio NO significa que la COVID-19 ya no represente un riesgo para la salud. Hoy más que nunca no podemos relajarnos, hay que mantener el aislamiento físico, el lavado de manos constante y el uso del tapabocas #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/zEXNnV2N4F