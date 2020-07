México es uno de los diez países en el mundo con más infectados y fallecidos por coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia por la COVID-19, en algunos estados han salido a la luz casos de familiares que denuncian que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se equivocó en la entrega de cuerpos de personas que perdieron la vida por el virus.

Este es el caso de la familia de Ángel, un hombre que murió a causa del coronavirus en Coatzacoalcos, Veracruz. El pasado fin de semana, su esposa Dulce María reclamó que le querían entregar un cadáver que no correspondía al de su marido.

“Falleció el sábado en la mañana, y pues le dije a la funeraria que si podían recogerlo, pero me dijeron que sería hasta el lunes, porque ellos no trabajan el fin de semana. Fuimos como a las once de la mañana y me dijeron que no sabían dónde estaba. No sé nada de mi esposo”, contó la señora Dulce entre lágrimas al medio local e-consulta.

“Me dicen que ahí está, pero no es cierto, porque las dos veces que he entrado me doy cuenta de que no es él”, agregó la mujer muy desesperada debido a que el cuerpo de su esposo no aparecía en el hospital General de Zona 36 del IMSS.

Horas después que se diera a conocer esta polémica, el Hospital admitió que hubo una “errónea identificación de cuerpos” y el Instituto ofreció disculpas públicas a la familia. “Las autoridades del IMSS en Veracruz Sur realizan trabajos de mediación con las familias involucradas, a fin de llevar a buen término el intercambio de los restos fúnebres”, expresó.

A inicios de semana, el hospital informó que la familia del otro fallecido reconoció el cuerpo de su ser querido, mientras que Dulce María recibió las cenizas de su marido, a quien no tuvo la oportunidad de despedirse. Según el Milenio, la mujer denunciará al hospital por negligencia.

Casos de coronavirus en México

La Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que hasta el martes 7 de julio de 2020, el número de casos por coronavirus se elevó a 268.008 y 32.014 fallecidos. En tanto, en el estado de Veracruz se han registrado 12.343 contagiados y 1.838 defunciones.