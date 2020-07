Un cantante de 61 años de la región Angus, en Escocia, padeció un paro cardíaco durante un concierto en línea, que organizó en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus junto a su esposa, para recolectar donativos para el personal de salud. Pese al incidente, el hombre de la tercera edad no abandonó el evento y regresó al ‘escenario’ minutos después.

Según detalló el sitio The Courier, la pareja —conformada por Alan Mowatt y Val— terminó de cantar la canción ‘Moon River’ en vivo a través de Facebook, cuando el individuo salió de la escena que habían armado en su vivienda.

“Yo sabía que algo no iba bien y hasta bromeé con que él se iba a desmayar y me dejaba sola, pero en un par de minutos me dijo que estaba listo para continuar”, contó Val al medio local.

Tras terminar la segunda hora del concierto, la esposa de Alan contacto al servicio de urgencias. “Ellos supusieron inmediatamente que Alan había tenido un ataque de corazón”, recordó la mujer británica.

Poco después, el hombre fue llevado inmediatamente a un centro de salud, no obstante, Mowatt lo tomó con humor y hasta bromeó asegurando que lo ocurrido era “un poco irónico”, considerando que cantaban para recaudar fondos para el Servicio Nacional de Salud.

Por su parte, la pareja del sexagenario ha resaltado que los especialistas “han realizado exitosamente” su trabajo a la hora de atender a su marido.

“Ha sido muy estresante y estamos esperando para conocer los resultados de otras pruebas, pero ha significado mucho ver todo ese apoyo para Alan y nos ha ayudado de verdad”, añadió Val sobre la enorme cantidad de mensajes que desean a su cónyuge una pronta mejoría.