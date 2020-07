Las denuncias de familiares por la desaparición de cadáveres en medio de la pandemia por coronavirus, aumentaron en Colombia. Este es el caso de Marilyn Pérez, una enfermera que perdió la vida por COVID-19.

Según el esposo de Marilyn, Alberto Hernández, su cuerpo fue entregado de manera equivocada en una clínica local y luego fue enterrada en el cementerio con el nombre de una persona de sexo masculino. Un día después de su fallecimiento, fue a buscar el cuerpo de su esposa a la Clínica El Prado.

"El cadáver de mi esposa no lo encontré en la morgue. Yo me metí a la morgue y no encontré a mi esposa. Me dijeron vete a la UCI que allá hay una morgue en la UCI. Fui a la UCI y pregunté por mi esposa Marilyn Pérez, como ya la conocían ahí, y me dijeron que ya la habían bajado en la mañana", relató a Zona Cero.

Identificación del error

Alberto Hernández tomó las fotografías de los cuerpos de dos hombres que estaban identificados como Orlando Carrillo y Javier Muñoz. En ese momento, él y su cuñada Eliana Pérez, se contactaron con los familiares para salir de dudas y le enviaron las imágenes de los cadáveres de la morgue. En ese momento, se dieron cuenta que había enterrado a la persona que no era.

Al identificar los cuerpos, ambas familias se preguntaron qué cuerpo habían sepultado. Cuatro horas después de enterrar a quien pensó era su familiar, la familia de Marilyn recibió una llamada del centro médico donde le informan del error. “Me dijeron que ya el cuerpo había sido entregado en horas de la mañana y que ya estaba sepultado con el nombre de otra persona “, dijo a Caracol.

La hermana de la fallecida explicó que la Secretaría de Salud de Barranquilla les manifestó que intervendrán el caso para darle solución. “Vivimos un dolor por la pérdida de mi hermana y ahora nos suman este drama de no saber a quién sepultamos”, concluyó.

Casos de coronavirus en Colombia

El último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, entregado el miércoles 8 de julio, el número de casos por coronavirus se elevó a 128.638 confirmados, de los cuales 53.634 se recuperaron y 4.527 fallecieron.